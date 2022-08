El FIT reclamó a la CGT un paro nacional y plan de lucha

Compartir esta noticia:











Ante la pospuesta reunión del Consejo del Salario, el Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad reclama un aumento de emergencia para que el salario mínimo que cubra la canasta básica y la reapertura de todas las paritarias para recuperar el poder adquistivo del salario.

Romina Del Plá, diputada nacional y dirigente del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, dijo: “Hay que avisarle a la CGT que no son los ´formadores de precios´ sino el gobierno de los Fernández y Massa los que promueven un salario mínimo, vital y móvil que no cubre la mitad de la canasta básica familiar. Se confirma que ´el acuerdo de precios y salarios´ es un ancla contra los trabajadores porque los que ponen los precios tienen vía libre mientras el gobierno pone una pauta oficial salarial que afecta enormemente a los trabajadores y, especialmente, a los sectores más precarizados. En primer lugar, a los trabajadores desocupados y beneficiarios de programas sociales por su incidencia en las changas y en el trabajo no regularizado. También en gremios como el trabajo en casas particulares y, desde ya, en la enorme mayoría de los jubilados que cobran la mínima. Nuestro reclamo es un aumento del salario mínimo de emergencia $110.000, y su actualización automática, mensual, según la inflación. Y el apoyo a todos los sectores que están luchando por el salario, como el Sutna que viene de realizar medidas contundentes en todas las plantas del neumático.”

Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad y legislador de la Ciudad de Buenos Aires, dijo: “Mientras los sectores capitalistas hacen negocios muy redituables con bonos atados a la inflación y la devaluación, tipos de cambio preferenciales y obtienen grandes beneficios, la propuesta de aumento del SMVyM del gobierno está en la línea de las metas de ajuste fiscal comprometidas con el FMI antes que en ´los salarios le ganan a la inflación´ en el 90% mensual, confirmando una vez más que el ajuste lo pagamos los trabajadores. Es necesario tomar medidas de fondo que establezcan una recomposición de los salarios y las jubilaciones y su actualización mensual por inflación; el cese del pago de la deuda, la nacionalización de la energía, de la banca y del comercio exterior. Sobre esta base es necesario desarrollar un programa político y económico de los trabajadores”.

