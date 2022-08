El Desayunador de Villa Germinal cumple 20 años: “No nos vendemos, ni nos rendimos, aquí seguimos”

Compartir esta noticia:











El Desayunador Comunitario de Villa Germinal cumple 20 años y lo festeja este sábado 27 de agosto en su sede de Italia y Chaplin.









«Mientras no encuentren las armas para destruir nuestros sueños, seguiremos soñando», manifestaron desde la organización popular para estos 20 años de trayectoria que se celebrarán desde las 17 horas, con música, juegos, cantina popular, y otras propuestas para toda la familia.

Para la ocasión emitieron un comunicado por el aniversario:

27 de agosto. Crisis: desocupación, piquete, olla popular, planes sociales, hiperinflación, remarcación de precios, pobreza, asentamientos, toma de tierras, hacinamiento, mismos nombres, distintos puestos políticos. Estas palabras que nombran la realidad política y social hoy, 2022, son las mismas que dieron origen a este espacio. Veinte años después, la historia se repite.

Ante esta rueda en la que la fortuna se la llevan los mismos de siempre, en el Desayunador se germina desde agosto del 2002, con nubes, lluvias, fuegos y soles, un espacio para la resistencia. Hace 20 años iniciamos un recorrido marcado por el tiempo de la asamblea, momento de la escucha, el intercambio, la discusión y la decisión de las tareas presentes y futuras. Espacio donde se lucha por y para la autogestión, la horizontalidad y la autonomía en una realidad cada vez más marcada por el individualismo, el materialismo y la desmovilización. El ejercicio no ha sido escalar en el poder político ni transar con el partidarismo, la acción ha estado desde el comienzo guiada por la construcción de una autonomía territorial.

Temas como la niñez, el acceso a la vivienda, la salud, la educación, los derechos humanos, la educación sexual integral, la alimentación, la agroecología, el territorio, los pueblos originarios, la autogestión, entre otras necesidades que emergen del cotidiano, son los ejes de la asamblea semanal que encaminan nuestro accionar. La huerta agroecológica, la cooperativa, la reunión de mujeres, talleres de deportes y recreación para la niñez, apoyo escolar, feria de alimentos, los proyectos de bachillerato y biblioteca popular, merienda en la semana, la vianda de los sábados, encuentros, viajes, foros y charlas. Todas estas acciones son parte del recorrido, unas ya son camino y otras un deseo que alcanzar.

Tras 20 años, podemos decir, no sin tristeza, que el Desa no ha resuelto nuestra vida, no ha erradicado las carencias ni muchos menos ha ofrecido soluciones milagrosas. Pero si algo podemos ver con claridad, es que acá nos encontramos para intentar construir algo más igualitario, más justo, más amable y amoroso para la vida, para nuestra vida y para la vida de las infancias que recorren este espacio. Hoy somos personas, espacio y colectivo en construcción, aún hay mucho por hacer, cambiar y mejorar. Hoy nos sostenemos, nos trenzamos en un abrazo que, por un lado, nos da sostén y descanso del peso de esta realidad y, por otro, nos da fuerza para continuar con esta lucha colectiva y popular.

¡Ni nos vendemos, ni nos rendimos, aquí seguimos!

