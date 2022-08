Mendoza construirá El Baqueano con los fondos de Portezuelo y podría abandonar COIRCO

Compartir esta noticia:











El gobernador de Mendoza anunció que construirán otra represa hidroeléctrica, Los Baqueanos, con los fondos girados por Nación para Portezuelo del Viento.









Rodolfo Suárez anunció este miércoles que cambiará el destino de los U$S 1.023 millones de Portezuelo del Viento para Los Baqueanos. La decisión la tomó tras el vencimiento del plazo para el laudo del presidente Alberto Fernández por el nuevo estudio de impacto ambiental que reclamó La Pampa.

La inversión ronda los U$S 525 millones, la mitad de Portezuelo, y podría arrancar la licitación en enero del año que viene, según publicó el diario Los Andes.

Portezuelo estaba proyectada sobre el río Grande, principal afluente del río Colorado, de allí surge la resistencia de La Pampa y el resto de las provincias del COIRCO.

Pero el nuevo proyecto está ubicado sobre el río Diamante en San Rafael, cuya antigua desembocadura era en el río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó, y para el gobernador mendocino “no puede haber ningún tipo de conflicto”, por que “no hay un comité de cuenca” sobre el río Diamante, por lo que La Pampa “no tendría por qué cuestionarlo”.

“Es importantísimo destacar que no hay cuenca, no hay un ‘Coirco’ sobre este río. Y además tiene aguas abajo un dique compensador, por lo cual no habría riesgo jurídico, más allá de los planteos que se puedan hacer”, sostuvo Suarez.

Al margen, Suárez marcó que «se dialogó la posibilidad de abandonar el Coirco», y que de hecho, “es una posibilidad”. No obstante, agregó que insistirá puertas adentro de esa institución porque “es un contrato y si salimos no quiere decir que no tengamos que cumplir”.

“Vamos a avanzar dentro del Coirco, pero si vemos que hay una intencionalidad política para que esto no se haga, saldremos”, explicó.

La declaración de Impacto Ambiental estaría encaminada, por lo que se espera que a comienzos del 2023 esté todo listo para abrir una licitación, según informaron los medios de la provincia vecina.

Aunque no existe un comité de cuenca del Diamante, La Pampa se opone al manejo que hace Mendoza de las aguas y ya se viene evaluando los pasos que se deberían dar ante la futura represa.

Una de las voces que se expresó en las últimas horas fue la del diputado nacional, Hernán Pérez Araujo, quien llamó a «estar atentos» ante el «desistimiento de Portezuelo» por parte de Mendoza, para usar los fondos «para seguir alimentando el concepto obsoleto del oasis productivo, en desmedro de quienes nos ha tocado en suerte quedar aguas abajo de este accionar irracional y ecocida».

«La maquinaria de progreso que atrasa, y arrasa, se ha puesto otra vez en movimiento y tendremos que detenerla, aún sin organismo de cuenca, aún ante el silencio cómplice de gran parte del arco político nacional que se rasga las vestiduras hablando de humedales, desiertos y protección del ambiente, y aún con la pasividad de la justicia, en la que nuestras causas duermen el sueño de los justos», manifestó el diputado pampeano.

Portezuelo

Por otro lado, Suárez dejó en claro que no se dejará de lado Portezuelo del Viento. “Vamos a seguir el proceso. Vamos a pedir de nuevo un pronto despacho; y luego si no hay novedades iremos a la vía judicial, con un amparo por mora. Es posible que nos pidan un estudio de Impacto Ambiental, que es lo mismo que nos digan que no, porque quien los tiene que aprobar es el Coirco. Es un cuento de nunca acabar”, se quejó el mandatario mendocino.

También dijo que si es necesario reformular la obra con una más chica, y avanzar con el trasvase, se seguirá trabajando “para no dejar de lado Portezuelo del Viento”.

