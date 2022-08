Massa visitó a Coninagro y realizó anuncios para el campo

Compartir esta noticia:











El titular de Economía se hizo presente en un almuerzo organizado por los dirigentes de Coninagro, una de las entidades que integran la Mesa de Enlace.

El ministro de Economía, Sergio Massa, hizo hoy una aparición sorpresa en un almuerzo organizado por dirigentes de Coninagro, se reunió con la cúpula de esa entidad que integra la Mesa de Enlace, compuesta por cooperativas agrarias, y lanzó anuncios.

Massa se comprometió a evaluar el actual régimen fiscal y anunció la continuidad del corte de gasoil con biodiésel en un 12,5%.

Así lo precisó el titular de la entidad, Carlos Iannizzotto. En el encuentro también participó el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo.

“Fue una reunión muy buena y un honor para el sector cooperativo que el ministro de Economía, Sergio Massa, nos visitara, ya que le permitió conocer el sentir y las necesidades que hoy tienen las empresas y los productores de las economías regionales y del interior del país”, dijo Iannizzotto.

Además, explicó que se le transmitió al funcionario que “el actual sistema cambiario es una gran preocupación y para eso necesitamos un sistema más competitivo, puesto que hay fuentes de trabajo que peligran por dicha problemática, con las producciones regionales complicadas para exportar”.

La secretaria de Energía, Flavia Royón, anunció: «Estamos convencidos de que debemos apostar a los biocombustibles que nos permiten un ahorro de divisas. Es por eso que hemos decidido, junto al ministro de Economía y la Secretaría de Agricultura, prorrogar el corte al 12,5% de biodiésel.

Bahillo dijo que esto «marca el excelente trabajo coordinado» entre las Secretarías que componen el Palacio de Hacienda.

Definiciones del presidente de Coninagro.

Iannizzotto dijo que «en materia de régimen fiscal el ministro se comprometió a revisar el mismo para tener un alivio, como así también la problemática de los juicios laborales y la Ley de economías regionales, y también una iniciativa se seguros agrícolas. Lo que más pudimos avanzar fue en la prórroga de los porcentajes de biocombustibles”.

En el marco del congreso, afirmó: “Las cooperativas en nuestro país han sido pioneras en lo que nosotros queremos desarrollar: la transformación de proteína vegetal en proteína animal, así como la producción de energía a través de biocombustibles”.

@SergioMassa visitó nuestra institución para conocer de cerca la situación de cada economía regional, el sentir y las necesidades de los productores y de cada cooperativa. Fue recibido por @c_iannizzotto y se reunió con presidentes de Federaciones de Coninagro de todo el país pic.twitter.com/Dac7845l1u — CONINAGRO (@CONINAGRO) August 24, 2022

“Cada economía regional tiene una importancia vital en cuanto a la mano de obra que ocupa y el arraigo que genera. Debemos fortalecer la agenda de estas producciones en las políticas públicas”, señaló el secretario de Agricultura, y destacó: “Tenemos los productores más eficientes, las tecnologías y los recursos humanos para resolver los desafíos y cumplir el objetivo de que todos los sectores productivos crezcan. La mejor manera de construir políticas públicas es tener respaldo por parte de los sectores productivos y la sociedad”.

En el marco del 5° Congreso Internacional de Coninagro que se desarrolló en la UCA, bajo el lema «Alimentos para la Argentina y el Mundo», Carlos Iannizzotto, titular de la entidad, advirtió que esta economía “no alienta” al productor y recordó: «Hoy vivimos la misma situación que hace dos años. Nada ha cambiado”.

En esa dirección, el titular de la entidad cooperativa consideró que “estamos ante una oportunidad” y le pidió el ministro de Economía (Sergio Massa), que “haga lo que tenga que hacer, pero ponga firmeza y avancemos. El país necesita producir alimentos y generar empleo”.

“Le enviamos al ministro de Economía 5 puntos, que son la base de propuestas que también se las dimos hace 5 años a otro ministro que estaba sentado en Agricultura, pasa el tiempo y la situación es la misma”, ratificó Iannizzotto.

Las propuestas son: Plan de estabilización con eliminación del intervencionismo excesivo del Estado. Estado Subsidiario. Acuerdo de Precios y Salarios; política cambiaria competitiva. Un solo tipo de cambio; políticas de Estado que promuevan las pymes, el asociativismo y el emprendedurismo; política de desarrollo energético; y un programa federal estratégico del sector agro industrial.

Con tono vehemente, el dirigente asociativista afirmó que “hay que animarse a cambiar el régimen fiscal, porque están haciendo un daño enorme en las economías regionales. No estamos de acuerdo con las retenciones porque no han cambiado nada. ¿Hasta qué punto vamos a llegar con este sistema cambiario? Con un sistema cambiario no competitivo no se mejora la producción”, reclamó.

“Hay que lograr la estabilidad fiscal de las cuentas públicas, no se puede dilatar más. Este es el momento de impulsar los cambios para lograr el crecimiento y el desarrollo”, señaló.

Durante su discurso, Iannizzotto, reveló datos de un informe elaborado por la ONU, según el cual, 828 millones de personas padecieron hambre en 2021 (9,8% de la población mundial), significa un aumento de 46 millones respeto del año anterior”.

“Cuánto tiempo más el hombre se va a permitir que estos números sigan creciendo”, se preguntó. “Ni hablar de la situación de la pobreza en la Argentina”, analizó el dirigente agroindustrial. En esa dirección, advirtió que la situación en el país es “más grave aún», y contó que según un estudio al que accedió el Banco de Alimentos, «se desperdician 16 millones de toneladas de comida al año y 123 mil toneladas ni siquiera llegan a las góndolas”.

“El consumo de alimentos en la Argentina cayó un 5,6 por ciento en los primeros siete meses de 2022. Por esto y tanto números más que se van a conocer aquí estamos convencidos de que este no es el camino”, remarcó.

“No estamos bien, en materia de alimentación y no es un sentimiento. Estos datos indican que este es el momento para poder implementar las políticas productivas que necesitamos, no podemos dejarlo para el 2023. Hay personas que necesitan de la alimentación. No podemos seguir gobernando con circulares del BCRA”, concluyó el productor agropecuario.

El presidente de Coninagro ratificó que una de las alternativas a impulsar es la que viene sosteniendo la entidad cooperativa desde hace varios años sobre la importancia de “federalizar” la economía de nuestro país.

Esta propuesta está sostenida por los resultados de una encuesta encargada por la propia entidad cooperativa según la cual uno de cada dos argentinos (49 por ciento) prefiere productos regionales, de cooperativas por sobre los productos de empresas grandes aunque admiten que no se consiguen fácilmente.

“Nuestro humilde aporte es alentar el trabajo y seguir produciendo como tantos hombres y mujeres a lo largo del país: la yerba, el vino, la mandioca o el girasol, pero todos trabajando”, destacó.

Iannizzotto pidió avanzar hacia una “agricultura innovadora, con rostro humano que tiene que ser resiliente, sostenible y por supuesto productiva”.

“Tenemos que crecer como país buscando nuevos países para exportar, con modernización e innovación, competitividad en toda la cadena de valor y de esta manera seguir posicionando el agro como motor de la economía”, proyectó.

El presidente de la entidad que agrupa a los productores cooperativos aseguró por último que “tenemos agenda parlamentaria y apoyamos al Consejo Agroindustrial Argentino. También seguimos apostando a la Mesa de Enlace como modelo de unión de entidades para fortalecer el trabajo, la estrategia y los valores del campo argentino”. (NA)

