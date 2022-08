Cristina pidió volver a discutir la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Compartir esta noticia:











Cristina Fernández reunió este martes a senadores y diputados del Frente de Todos para repasar los incidentes que hubo en su domicilio el sábado y dio un discurso en el que comparó a los líderes del PRO con el gobierno de Fernando De la Rúa y convocó a discutir el alcance de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

«Tenemos que repensar un poco el tema de esta bendita Ciudad de Buenos Aires que es la capital de todos los argentinos y que, de repente, una policía política se ha apoderado de la seguridad de las calles», propuso.









«La Constitución no habla de autonomía: habla de que se dicte un estatuto. Además, creo que esta es la Ciudad de todos los argentinos. Por esta Capital hubo guerras civiles durante todo el siglo 19 así que creo que deberíamos replantearnos también el funcionamiento jurisdiccional de cómo se debe ejercer la jurisdicción y cuál es el rol del gobierno federal también en una ciudad como esta».

Se refirió al artículo 129 de la carta magna que indica que la La ciudad de Buenos Aires tendrá «un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción» y que el Congreso «convocará a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten el Estatuto Organizativo de sus instituciones». Cristina quiere reinterpretar este texto.

El debate sobre la autonomía porteña pasó por el Congreso en 2020, cuando se sancionó la ley para quitarle a la Ciudad la coparticipación que le había aumentado Mauricio Macri por el traspaso de la policía. Cristina invitó al poder legislativo a retomarla y pensar en un recorte de las facultades que ostentan los jefes de Gobierno.

El encuentro con los legisladores fue a puertas cerradas en el salón azul del Congreso, organizado a pedido de los diputados oficialistas y al que luego se sumaron los senadores. Sólo pudieron asistir los que estaban por la zona, porque la citación llegó por whatsapp a las 16.30, muchos la vieron tarde y otros aún no están en Buenos Aires.

La titular del senado dijo que se enteró que Máximo Kirchner había sido golpeado por efectivos cuando intentaba atravesarlas: “No me contó nada. Si me hubiera contado, hubiera dicho alguna cosa más seguramente. Pero yo no había visto esto”, explicó. Y destacó que entre la movilización hubo mujeres y jóvenes.

“No había una sola persona diciendo una mala palabra; creo que la palabra más grande es quilombo. Pero no se insultó a nadie, no se mencionaba a ningún dirigente de la oposición. Y la verdad que intentaron una provocación, como la de los volquetes”, rememoró.

Hizo una sola mención al fiscal Diego Luciani, quien pidió su prisión, aunque evitó nombrarlo. «En un mal guión cuando dice que todos los actos de los poderes del Estado, todos, son absolutamente revisables y que son los jueces los que tienen la última palabra sobre los actos».

“A ver: yo quiero seguir viviendo en un sistema republicano, representativo y federal y en una democracia, esencialmente ¿no? Donde el gobierno lo elige el pueblo en elecciones libres, democráticas y sin proscripciones cada cuatro años. Me parece que es clave salir del derecho penal para ir al derecho constitucional, de cómo está organizado el país y cuál es su poder”, dijo.

Como en su reunión con las organizaciones de derechos humanos del lunes, Cristina inició y terminó su discurso con críticas a la oposición y advertencias sobre lo que considera son los riesgos de competir por ser el más duro.

