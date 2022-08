Presentaron las actividades gratuitas por el Mes de las Juventudes

Compartir esta noticia:













Las actividades culturales, deportivas y recreativas están destinadas a personas de 14 a 30 años de edad y son gratuitas.

El Director de la Juventud de Santa Rosa, Nicolás Odera, presentó las actividades junto a “Flaco”, un rapero de la ciudad, la joven emprendedora Rebeca Ramírez, la actriz del musical Lápices, Martina Diez, Giuliano González, competidor de espacio joven, y Malena Mansilla vicepresidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Normal.

Para el sábado 3 de septiembre a las 14 horas en el Prado Español (Ayala y 9 de julio) se realizará la segunda edición de “Latas y Micros, el festival de cultura urbana que convocó a jóvenes raperos, skaters, bikers y graffiteros, el pasado 16 julio. En esta oportunidad podrán disfrutar de la competencia de skate “BEST OF SKATE” carrera de bicis “Fixie”, competencia de bicis BMX BEST OF BIKE y competencia de freestyle Face To Bars.

Los artistas sobre el escenario serán Lihue Bruno y Neyi. “El Flaco” será el Host y Dj Charrigianni musicalizará el evento. Además, habrá artistas graffiteros. Las inscripciones para competir se realiza en el momento y los premios serán monetarios y trofeos.









La Feria ExpoJven llevad cabo en el Paseo de las vías del ferrocarril, en el espacio habitual, sobre la calle Alver entre Avellaneda y Coronel G. En ese contexto, el sábado 10 desde las 16 hasta las 20 horas, las y los vecinos tendrán a disposición una novedosa oferta con más de 60 puestos donde jóvenes emprendedores, artesanos y manualistas brindarán una muy variada cantidad de productos y servicios de diversos rubros: accesorios y complementos arte, artesanías y manualidades, gastronomía, indumentaria, servicios.

La feria es organizada en el marco del curso “Las fotos y redes de tus sueños” sobre fotografía con celular, composición y edición y redes sociales, marketing digital y publicidad realizado en agosto desde la Dirección de Juventud. En el evento las y los jóvenes participantes obtendrán certificación de la capacitación realizada en el Punto Digital del Prado Español y venderán los productos que elaboran.

Además, la Subsecretaria de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud Provincial estará presente, sensibilizando y hablando con las y los jóvenes por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Por otro lado, la Cámara de Comercio, Industria y Producción (CACIP) brindará información a las y los emprendedores y emprendedoras sobre comercialización y sector privado.

Del lunes 12 al viernes 16 las y los estudiantes de Santa Rosa podrán disfrutar una semana de cine, teatro y memoria en conmemoración al 16 de septiembre “Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios”. Del lunes 12 al miércoles 14 en el Cine Millenium se proyectará la película “La noche de los lápices”. Serán dos proyecciones diarias, a las 9 ya las 14 horas. El jueves 15 a las 15 horas y el viernes 16 a las 10 horas se llevarán a cabo funciones de la obra de teatro musical «Lapices» en el Teatro Español

El miércoles 21 se desarmarán los Festejos por el Día de la primavera en la Laguna Don Tomás. Facu Gutiérrez, ex cantante de la banda de cuarteto “Fadu y la Fuerza” es un de los artistas nacionales confirmados. Próximamente habrá novedades sobre shows del género de música urbana. Por otro lado, Valentina Rodríguez, «Banda Fina» y «Questo Quelotro son los artistas y bandas locales que estarán presentes en los festejos.

El sabado 24 desde las 11 horas tendrá lugar el “Espacio Joven” en et Prado Español. Se trata de una serie de torneos recreativos de futbol femenino y masculino, basquet 3×3, voley mixto con premios para los equipos ganadores. Las inscripciones son virtuales o presenciales en las oficinas de la Dirección de Juventud (Av. San Martín Oeste 161)

Por último, la Semana del Concejo Deliberante Juvenil se realizará según la reglamentación interna (Ordenanza N°5435/16). Desde el área de Juventud la Dirección de Educación y el Concejo Deliberante del municipio se trabaja en conjunto con el Ministerio de Educación. El organismo provincial envió la invitación a participar a todas las instituciones educativas de la ciudad y las escuelas y colegios están dentro del plazo de respuesta. El trabajo parlamentario comienza el lunes 26.

Esta propuesta sumado a la semana de cine, teatro y memoria serán espacios de reflexión critica de la historia reciente del país donde las y las protagonistas son los/as estudiantes secundarios. En los procesos históricos el rol de las juventudes fue central. Las luchas emprendidas determinaron el logo en el reconocimiento de derechos trascendentales coma el derecho a la identidad, el derecho a expresarse libremente y a contribuir con una sociedad más justa e igualitaria.

La Semana del Concejo Deliberante promueve a las juventudes alzar su voz para manifestar sus pareceres, poner en agenda sus necesidades y proyectos para la construcción de una ciudad más inclusiva y participativa.

