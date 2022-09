Exfrigorifico de Toay: “Se pondrá en valor el inmueble para analizar potenciales usos productivos” 

Compartir esta noticia:











Integrantes del Ministerio de la Producción recorrieron empresas de la localidad de Toay para visibilizar la a actividad y acercar herramientas técnico financieras.

En el marco del fortalecimiento del sector industrial provincial, la ministra Fernanda González junto al intendente de Toay, Rodolfo Álvarez y funcionarios de la cartera recorrieron las instalaciones del ex frigorífico de la localidad y empresas del Parque industrial local.

De la actividad también participaron la subsecretaria de Industria, Comercio y Pymes, Vanina Fernández y el director de Desarrollo Industrial, Alex Rodrigo.

“Junto al intendente Alvárez recorrimos las instalaciones del ex frigorífico Toay, que recientemente paso a ser propiedad del municipio. Realmente muy satisfechos por los avances en las obras que permitirán poner en valor el inmueble para analizar potenciales usos productivos”, destacó la ministra González.

La obra es parte de las acciones concretas que se llevan a cabo a partir de las políticas públicas marcadas por el gobernador Sergio Ziliotto, en un trabajo conjunto con los municipios, con el fin de poner en valor infraestructura ociosa al servicio de inversiones productivas.

Por otro lado los funcionarios visitaron la empresa metalúrgica Aroix, que desde 2018 forma parte del Parque Industrial de la localidad. La empresa es referente destacado del sector no sólo por la magnitud de sus obras sino por la visión innovadora que ha permitido crecer tanto en infrastructura como en tecnificación.

“Desde su instalación en el Parque Industrial, la empresa no dejó de crecer en producción generando así fuentes genuinas de empleo para Toay”, destacó la subsecretaria Vanina Fernández.

Dedicado a la construcción de tinglados, zinguerías, galpones, estructuras metálicas y paneles de acero con núcleo aislante de poliuretano rígido inyectado de alta densidad, la empresa amplía mercados permanente, trabajando en Chaco, Formosa, Santa Cruz, Córdoba, Buenos Aires entre los principales destinos nacionales.

Compre Pampeano

Según Jorge Aroix, responsable de la empresa, Compre Pampeano el programa que lleva adelante el Ministerio de la Producción en un trabajo conjunto con el Banco de La Pampa, es una herramienta fundamental para potenciar el crecimiento de la demanda de productos industrializados.

«El Compre Pampeano funciona, es una herramienta valiosa que trae mucho trabajo. Creo que es necesario que haya políticas orientadas a favorecer el desarrollo industrial de la provincia», destacó el empresario

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios