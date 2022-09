Estudiantes de la provincia defienden sus proyectos en el “Aprender a Gobernar”

Compartir esta noticia:











Comenzó este martes la instancia final del programa provincial donde jóvenes estudiantes defienden sus proyectos. Uno de ellos resulta ganador y puede ejecutarse de forma total o parcial, dependiendo de la complejidad de la propuesta.

El ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez participó esta mañana de la Apertura del programa Aprender a Gobernar, donde se debatirán 104 proyectos que representan a 38 instituciones educativas de 26 localidades.

“Esta es la instancia final del ‘Aprender a Gobernar’, un programa que ya tiene más de 15 años en la provincia y es un espacio donde los jóvenes puedan ser escuchados y puedan escucharnos a nosotros, ver cómo funcional el Poder Ejecutivo, cómo se maneja la institucionalidad”, dijo a Plan B.

“Lo más importante de este programa es que participa toda la Provincia. A la instancia final llegan 104 proyectos que representan a 38 instituciones educativas, de 26 localidades de la provincia y esto habla de que la juventud está comprometida con lo que pasa en la provincia, en cada una de sus localidades y que tienen propuestas para hacer”, resaltó Álvarez.

“Nosotros, como dirigentes y funcionarios de la administración pública, los escuchamos, tomamos cuestiones y aportes que hacen, ya que es un elemento que cimenta a las políticas públicas de la juventud. Parte de esa escucha del Gobierno Provincial, es que nació la Fan Expo, que es un complemento del Pro Vida, y de las actividades que se hacen a través de la Subsecretaría de Deportes para la juventud, siendo un espacio para las otras juventudes que se sienten identificadas y participan masivamente en la provincia”, dijo.

En referencia a los proyectos presentados, Álvarez dijo que la propuesta es variada. “Algunos tienen que ver con sus propias localidades y otras con cuestiones provinciales. Entre ellos, los van a ir exponiendo y defendiendo. Sale un proyecto ganador, y lo importante es que todos son escuchados, y se aprende a escucharse, a generar vínculos con chicos de otras localidades, que están en la misma situación, de comprometerse por un futuro mejor”.

Consultado por Plan B, sobre si los proyectos se llegan a ejecutar, Álvarez dijo que “por ejemplo, en el Parlamento Juvenil, hay un monto destinado y al proyecto ganador, se le transfiere al municipio ese monto para que pueda ejecutarse en parte o a la totalidad del programa”.

“En otros casos, son insumos para políticas públicas de las que podemos estar pensando a futuro, para ver de qué manera podemos seguir escuchando a las juventudes y generar propuestas del Estado”, agregó Álvarez.

Consultado sobre la decisión de Nación de bajar los Programas Potenciar Trabajo a quienes tenían Programas de las Becas Progresar, Álvarez dijo que “no tengo información. Son políticas del gobierno nacional y no tenemos competencia de los Programas Potenciar. Solo somos unidades de gestión, y no tenemos ni control, ni autoridades de aplicación sobre compatibilidades o incompatibilidades que pueden haber surgido. No he leído todavía oficialmente lo que ha trascendido, pero una vez que lo veamos y tengamos información oficial, podemos emitir opinión”.

