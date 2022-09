El Nuevo Salitral: “esperamos que el estado se haga presente”

Compartir esta noticia:











Karina Lezcano, una de las siete demandadas por Homero Marques, manifestó su malestar con la justicia que lleva adelante el juicio de desalojo porque “ni siquiera saben que ya construimos las casas, que llevamos casi 5 años viviendo ahí. Estuve en el acampe del IPAV y el estado no se hizo presente, espero que esté presenta ahora”.

Esta mañana se realizó una nueva audiencia en el juicio de desalojo de siete familias del barrio El Nuevo Salitral de Santa Rosa, donde Homero Marques reclama las tierras donde se construyeron las viviendas. Convocaron a otra audiencia para dentro de 30 días.









“Yo llevo mucho tiempo acá y nunca en mi vida me llegó algo de Marques diciendo que él era dueño. Hace 35 años que vivo en Zona Norte, en Zona Oeste Quintas, lo conozco porque nací ahí, y estos terrenos nunca tuvieron dueño. Figuraban como chacras municipales”, aseveró.

“Hace casi 5 años que vivo ahí, tengo luz eléctrica, no estoy en un asentamiento, es un barrio. Ya no es un basurero municipal. Queremos llegar a un acuerdo para que se pueda pagar los terrenos. Ya tenemos la casa, ya hay un barrio, le estamos haciendo un favor a la Municipalidad y al Gobierno, ya que se van a entregar 200 viviendas nada más y nosotros ya no esperamos que nos den una casa”, resaltó.

“Percibimos que la jueza hablaba con desconocimiento porque no sabía qué hace varios años varias familias vivimos ahí y tenemos nuestras viviendas. No sabía de mi testimonio, de mi caso, que tengo una casa construida. O sea, estamos haciendo posesión del terreno”, dijo.

“Yo fui a catastro y eso era una chacra municipal. Por eso yo opté por vivir ahí porque no tenía dónde ir. Estuve en el acampe del IPAV porque no tengo una casita, hoy llevo 13 años anotada y nunca el estado nos dio nada. Esperamos que ahora el estado se haga presente por la vivienda”, pidió.

Respecto de la asistencia, dijo que “no tenemos nada que decir de la comida, de la leña, en eso el estado siempre estuvo, pero no en el tema de la vivienda. Esperamos que se llegue a un acuerdo para pagar los terrenos. Y si no se puede, vamos a resistir, porque ya vivimos ahí y es nuestro lugar”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios