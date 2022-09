PJ Santa Rosa: «basta de odio»

Compartir esta noticia:











El Consejo Local de Unidades Básicas repudió las declaraciones del exintendente Leandro Altolaguirre sobre «el uso del escudo del PJ» asociado a organizaciones guerrilleras y la Triple A.

En un comunicado de prensa señalaron:

Ante la situación que estamos viviendo como sociedad en general y santarroseña en particular, sentimos el deber de manifestar nuestra voluntad de contribuir hermanados a construir un clima de pacificación nacional, tal como lo expresara la liga de gobernadores peronistas de varias provincias.

Para ello creemos primordial, en nuestra provincia y particularmente en Santa Rosa, desterrar del discurso público, las manifestaciones de odio que no hacen más que contribuir a crear un clima de intolerancia y violencia en el seno de la sociedad.

En este sentido no podemos ignorar nuestra sincera preocupación ante las opiniones mentirosas y de desconocimiento histórico del ex intendente municipal de Santa Rosa, Leandro Altolaguirre, que irresponsablemente usara nuestro escudo partidario para tratar de desprestigiar al Partido Justicialista y confundir a la ciudadanía.

Nuestro compromiso es irrenunciable con el pacto de convivencia democrática y pacífica que se inició en 1983, y en el marco del sistema democrático hallar las respuestas a las necesidades impostergables de nuestro pueblo

