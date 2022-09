La Pampa una de las provincia que más aumentó sus exportaciones

Compartir esta noticia:











La provincia pampeana se ubica entre las primeras del país con mayor incremento en sus exportaciones en el primer semestre del año.

En términos porcentuales, La Pampa, dentro de la Región Pampeana, ocupa el lote de provincias que más aumentó sus exportaciones en el primer semestre del 2022.

Así se desprende del informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre el origen provincial de las exportaciones.

“En referencia a los complejos exportadores, la región Pampeana creció 23,9%, traccionada principalmente por los complejos soja y girasol, y por el crecimiento en el sector cerealero, especialmente los complejos maíz (27,1%) y trigo (104,7%).

También impulsaron el crecimiento regional los complejos automotriz (23,7%), petrolero petroquímico (73,3%), carne y cuero bovinos y lácteos, entre otros”, señala el informe del INDEC.

En cuanto al origen provincial de las exportaciones, La Pampa realizó el 1,6% de las exportaciones de la región pampeana, que totalizaron 34.896 millones de dólares, lo que significó un crecimiento interanual de 23,9%, y representaron 78,6% de las exportaciones nacionales.

Los mercados más importantes fueron, en orden de importancia, Mercosur, Unión Europea, ASEAN, India y China.

Las exportaciones fueron realizadas por las provincias de Buenos Aires (48,1%), Santa Fe (28,8%), Córdoba (18,2%), Entre Ríos (2,9%), La Pampa (1,6%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (0,4%).

Se exportaron MOA (Manufacturas de Origen Agropecuario) por 15.627 millones de dólares (44,8% del total exportado por la región), con un crecimiento de 10,3% con respecto al primer semestre del año anterior; los PP (Productos Primarios) sumaron 9.437 millones de dólares (27,0% del total), con un alza interanual de 37,4%; las MOI totalizaron 8.126 millones de dólares (23,3% de las exportaciones de la región) con un crecimiento interanual de 31,0%; y CyE sumó 1.706 millones de dólares (4,9% del total) y una suba de 83,0% en relación con los registros del primer semestre de 2021.

Desde el punto de vista de los sectores y complejos exportadores, la región Pampeana se encuentra en casi todos ellos. Se destacó particularmente en los sectores oleaginoso, bovino y cerealero, que concentraron el 98,5%, 95,1% y 88,7% de las exportaciones nacionales respectivamente; en el complejo automotriz, cuyas plantas radicadas en la región absorbieron el 98,1% del total exportado; y en los complejos lácteo (99,9%); avícola (98,4%); siderúrgico (91,5%); farmacéutico (90,9%); y miel (93,7%).

El informe

Los primeros puestos estuvieron ocupados por Neuquén, Tierra del Fuego y Chubut fueron las que más aumentaron sus exportaciones en términos porcentuales durante el primer semestre del corriente año, con subas interanuales del 200%, 87,4% y 86,6%, respectivamente.

A continuación se ubicaron Formosa, La Rioja y La Pampa con incrementos del 64,7%, 51,6%, y 44,1%, respectivamente, según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre el origen provincial de las exportaciones.

Los buenos desempeños de las provincias patagónicas redundaron en que esa región finalice como la de mayor crecimiento interanual en sus envíos al exterior, con un alza del 62,6%, explicada fundamentalmente por los mencionados registros de Neuquén, Tierra del Fuego y Chubut y la suba del 40,1% de Santa Cruz. En contrapartida, Río Negro presentó una caída del 13,6%.

En conjunto, la Patagonia exportó 4.308 millones de dólares durante el primer semestre de 2022, lo que representó el 9,7% del total de las exportaciones del país. Los buenos registros tuvieron como principal soporte a las ventas de Combustibles y Energía, por un monto de US$ 2.212 millones (el 51,2% del total exportado por la región y un aumento del 178,2% en comparación con los primeros seis meses del año previo).

Asimismo, la región “realizó las mayores exportaciones del complejo aluminio (88,5%) y una gran parte del complejo pesquero (52,7%). Tuvo un papel sustancial el sector minero metalífero y litio, al cual la Patagonia aportó el 46,1%, con el 58,1% de los despachos al exterior del complejo oro y plata”, detalló el Indec.

En segundo lugar se ubicó la región del noroeste argentino (NOA), que mostró un incremento interanual del 31,3%, liderada por las mejoras de La Rioja (51,6%), Jujuy (43,1%) y Salta (39,4%).

El NOA vendió al exterior por un total de 2.183 millones de dólares en el primer semestre de 2022 (4,9% de las exportaciones argentinas), con un destacado rol de los Productos Primarios que impulsadas por la suba registrada en maíz, cítricos y trigo sumaron 1.317 millones de dólares (60,3% del total exportado por la región).

Luego se ubicaron las regiones Pampeana (suba interanual del 23,9%), Cuyo (14,9%) y, por último, la del Noreste (NEA) con un 9,8% de aumento en comparación con los primeros seis meses del 2021.

De esta forma, se observó que todas las regiones mostraron subas respecto al mismo período del año previo. En tanto, entre las provincias la única que registró un decrecimiento fue Río Negro. El resto de las jurisdicciones mostró guarismos en verde.

Por fuera de la mejora en términos porcentuales, las provincias que siguen explicando la mayor parte de las exportaciones argentinas fueron nuevamente Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, con una participación del 37,8%, 22,7%, y 14,3%, respectivamente.

Entre estos tres distritos en el primer semestre sumaron ventas al exterior por un monto total de US$ 33.212 millones.

Las exportaciones en Argentina alcanzaron en el primer semestre el récord histórico de US$ 44.377 millones, lo que significó un incremento interanual del 25,5% y del 12% respecto al 2011, año que había alcanzado el máximo valor hasta el momento.

Estos resultados le permitieron al país obtener en la primera mitad del año un superávit comercial de US$ 3.093 millones, producto de la diferencia entre los US$ 44.377 millones de exportaciones y los US$ 41.284 millones de importaciones.

Superávit comercial

El sostenimiento del superávit comercial fue uno de los cuatro ejes planteados por el ministro de Economía, Sergio Massa, el día de su asunción el último 3 de agosto. Ese día, el funcionario explicó que los principales lineamientos de su gestión se basarán en el orden fiscal, el superávit comercial, el fortalecimiento de reservas y el desarrollo con inclusión.

En esa línea, el ministro aseguró que “los motores” para lograr esos objetivos serán la “inversión, la producción, las exportaciones y la defensa del mercado interno”.

En materia de envíos externos, su secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, sostuvo días atrás que el objetivo para este año es alcanzar “los US$ 90 mil millones”.

De acuerdo a los últimos datos oficiales del Indec, Argentina exportó hasta julio un total de US$ 52.151 millones. (Télam).

