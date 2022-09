Repudian el cambio de nombre de la Escuela 265 de Toay

Compartir esta noticia:











Desde el Movimiento Popular por los Derechos Humanos y la Agrupación Hijos La Pampa, acompañados por Norita Cortiñas, Mirta Baravalle y Taty Almeyda de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, repudiaron que se cambiará el nombre de la Escuela 265 de Toay.

Este miércoles se hizo un homenaje a Silvia Barrera, la mujer que se anotó como voluntaria de la guerra de Malvinas como instrumentadora durante el conflicto bélico que se extendió entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, cuando Argentina e Inglaterra combatieron por las islas.

Este miércoles en la ciudad de Toay, en la Escuela N° 265, ubicada en Avenida 13 de Caballería Este N° 175, se celebró el Acto de imposición de nombre “Silvia Barrera”, Veterana de Guerra de Malvinas y reconocida como ciudadana honoraria en la provincia de La Pampa.



Frente a esto, desde el MPPDH indicaron que repudian “la imposición del nombre de Silvia Barrera a la Escuela”.

Además, apelan “al sentido común de la Comunidad Educativa de la Misma, como así al Ministerio de Educación de La Pampa, para que esta decisión sea revisada y revertida.

Por otro lado, ratifican “nuestra postura manifestada en abril de 2021 en ocasión de que la Señora Barrera fuera homenajeada en la Legislatura Provincial.

En ese momento manifestaron textualmente lo siguiente:

Desde el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos solicitamos que se revise el homenaje a Silvia Barrera , veterana de guerra de Malvinas, retirándole la condición de “Ciudadana Honoraria” con la que fuera distinguida en Nuestra Provincia, por sus dichos negacionistas con respecto al accionar de la Dictadura cívico militar en el contexto del conflicto bélico de Malvinas.

Barrera negó las torturas y las vejaciones que sufrieron conscriptos por parte de oficiales y suboficiales. Esta Señora que fue Instrumentista en el buque Comandante Irisar desde el 8 al 18 de junio de 1982, mandó a callar a Carlos Enriori, presidente del Centro de Veteranos Guerra de Malvinas, Avá Ñaró, (excombatiente correntino que denunció a sus superiores en el acto el 31 de marzo pasado ), tratándolo de “manzana podrida».

Respecto a la Guerra de Malvinas, debemos señalar que no la podemos escindir de los hechos aberrantes llevados adelante por la dictadura genocida que azotó a nuestro país. Fue una locura del General Galtieri con la pretensión de perpetuarse en el poder. Por ese motivo, si bien a los veteranos, los consideramos héroes, en muchos casos son víctimas, porque héroe es la persona que decide ir y participar de una guerra, y otra cosa son los pibes que sacaron de sus hogares y los arrojaron sin ningún tipo de entrenamiento a su suerte, en alpargatas, sin ropa y sin preparación. Eso no lo decimos nosotros, lo han contado las víctimas.

Esta mujer defiende las autoridades militares, y con respecto a las denuncias del conscripto Enrioni, en un momento dijo: “si pas , que lo demuestre”, apelando al mismo discurso que emplean los defensores de los represores que estamos juzgando en los juicios de lesa humanidad. Es una barbaridad lo que plantea esta mujer y está fuera de lugar que la hayan nombrado “Ciudadana honoraria”.

En el país tenemos imputados por apremios ilegales contra soldados que buscaban comida, y en algunos casos fueron estaqueados. Se los consideró crímenes de lesa humanidad y están siendo juzgados. Hay 95 imputados por maltratos y vejaciones, y la justicia confirmó el procesamiento de Eduardo Gassino, Gustavo Calderini y Miguel Ángel Garde .

Las causas judiciales hacen caer el relato de esta mujer. Además, la santarroseña Mariel Schwert, hija del excombatiente Anibal Schwert contó que su papá llegó en alpargatas y cuando le consiguieron botas eran mucho más grande que su talle, y a su regreso, estaba irreconocible.

Así como existe un negacionismo con respecto a las víctimas del terrorismo de Estado, también hay negacionismo al terrorismo ejercido contra las pobres víctimas obligadas a participar de una guerra nefasta. Por eso pedimos que el gobierno pampeano revea esta designación de “Ciudadana honoraria” porque esta mujer no se lo merece, y no podemos permitir que en la historia de nuestra Provincia quede asentado este hecho.

Las vejaciones y torturas contra soldados son crímenes de lesa humanidad, y la historia debe ser contada sin recortes ni ocultamientos.”

Desde el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos expresan que “desde entonces, no solo no se revisó aquel homenaje, sino que por el contrario se ha redoblado la apuesta, poniendo el nombre de esta mujer a una Escuela”.

Concluyen aseverando que “Entendemos que esta designación implica una regresión en las conquistas y avances que se han logrado a través de las luchas para dar por tierra con la Teoría de los dos demonios y reivindicar la Dictadura, que desde los sectores más reaccionarios pretendieron imponer, y de la que esta señora se ha manifestado a favor, haciendo una defensa encendida de las mismas. No olvidamos ! No Perdonamos! No nos Reconciliamos!”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios