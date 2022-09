Vicedirectora de JIN N° 12 de 25 de Mayo denunció por maltrato y discriminación a la directora, Claudia Gómez

Compartir esta noticia:











Lucrecia Ramírez denunció que fue maltratada por la dirección del JIN N° 12 y responsabilizó a las autoridades del Ministerio de Educación de La Pampa.,

Ramírez denunció por Facebook que fue maltratada y acusada “de cosas que no hice” y responsabilizó a “la directora del JIN N° 12 de 25 de Mayo Claudia Gómez, la coordinadora de área de Acha, Beatriz de Oca, a la señora delegada ministerial de zona de 25 de Mayo, Laura Mella y a la señora directora de nivel inicial, Jimena Alfonso”, por la situación que atraviesa.

“Estas personas son las que han apañado todos los malos tratos de la señora directora. Siempre trató de ponerme a las familias en contra, inventando cosas que no son. Yo no estoy apartada de mi cargo por vulnerar derechos de niños. Eso es todo mentira. Yo estoy con licencia psicológica por 30 días, hasta el 27 de septiembre”, aclaró.

Y explicó. “estoy de licencia porque ya no puedo soportar los maltratos, el hostigamiento de la directora, por la que la psicóloga me otorgó la licencia. Esta no es mi primer licencia, tanto la coordinadora y la delegada ministerial están al tanto de todas las licencias que me tuve que tomar”, por lo que vive en la institución de 25 de Mayo.

“Ellas son personas con autoridad y son las que pudieron terminar con esto en cualquier momento. Si esto se agravó es porque la dejaron actuar. Jamás tuve algún problema en otra institución, nunca tuve que hacer una denuncia pública para tener que defenderme de las mentiras”, aseguró.

“Los niños no están recibiendo la copa de leche, siendo que el ministerio de Educación envía el dinero; sin embargo, la copa de leche se da solo en la sede, no en los anexos, donde yo he tenido que pagar un taxi y entregar la copa de leche en las otras sedes”, señaló.

“Toqué todas las puertas, habidas y por haber. La última denuncia la hice en la subsecretaría de Educación y pedí la actuación de salud, género y seguridad, porque ella utilizó a un hombre para que yo fuera violentada, inventando calumnias e injurias hacia mi persona”, denunció.

“También he sido discriminada porque yo sería lesbiana, y que habría aprovechado mi situación para beneficiar a otra persona. Respecto a mi elección sexual, pertenece a mi privacidad, y sea cual sea, no tengo por qué ser discriminada”, resaltó.

