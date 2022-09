Avanza la obra del Centro Territorial Integral: Contará con un área de alojamiento 

Compartir esta noticia:











El Gobierno de la provincia está construyendo el Centro Territorial Integral, este edificio tiene como función atender a todo lo que concierne a políticas de género. Será un espacio que tenga como objetivo la contención de mujeres y colectivo LGTBIQ+.

El Centro Territorial Integral se está construyendo en la esquina de Avenida Circunvalación Santiago Marzo y Tierno de la ciudad capital, tiene un avance de obra del 66%, el monto asignado de inversión supera los $ 208 millones, con un plazo de entrega de 360 días a cargo de la constructora titularizada por José Fernández.

La Secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad, Liliana Robledo, expuso el rol del CTI que se construye en Santa Rosa y el surgimiento del proyecto: «la construcción del Centro Territorial Integral de Políticas de Género surge como una necesidad para nuestra Provincia. En ese sentido, y en una gestión con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se planteó la carencia de un espacio que tenga el objetivo de contener a las mujeres y el colectivo LGTBIQ+. La construcción del Centro Territorial Integral de Políticas de Género forma parte del Plan Nacional de Acción Contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. El de Santa Rosa será uno de los 30 que se construirán en todo el país”.

Sobre el rol social que tendrá, expresó que el CTI «tendrá la función de abordar integralmente situaciones de violencias por motivos de género y desarrollar políticas de prevención, asistencia, protección y fortalecimiento del acceso a la Justicia. En este sentido, contará con un espacio de alojamiento para personas que estén en situaciones urgentes de violencia por motivos de género. Tendrá una gestión compartida entre Nación, Provincia y municipio y en red con organizaciones comunitarias y de la sociedad civil”.



Sobre las actividades planificadas dijo “son varias, pero me parece fundamental marcar el aspecto de que contará con un área de alojamiento para quienes estén vulneradas en sus derechos frente a una situación de violencia. Este será un gran avance en el tratamiento de esta problemática porque sabemos, que hay muchas mujeres que no pueden alejarse de su victimario porque no tienen dónde ir. Amparar a las mujeres en ese sentido va a ser clave en el trabajo. Además, se desarrollarán talleres; atención y contención; actividades de esparcimiento, entre otras”.

Explicó que el CTI es de alcance provincial, y afirmó “si bien está ubicado en la capital provincial, es un espacio que podrá dar respuestas a mujeres y personas de la diversidad de toda la Provincia». Y agregó “es un gran avance contar con este edificio para atender los casos de toda la Provincia, esperamos que a futuro se pueda continuar con este tipo de construcciones que dan respuesta a una necesidad muy importante”.

“El beneficio directo será para mujeres y personas de la diversidad. Ya sea que estén vulneradas en sus derechos o no, porque como dije anteriormente, más allá de la contención en los casos de violencia por motivos de género también estarán disponibles las áreas de talleres y atención en general” finalizó.



Características

El CTI, tendrá una superficie de 650 m2 cubiertos y 104 m2 semicubiertos, contará con tres grandes áreas con funciones específicas. La primera está compuesta por el sector público, recepción y sala de espera. Puestos de atención público, oficinas privadas de atención para Provincia y municipio. Sala de reuniones, sector de talleres, espacio para promoción integral de prevención en salud, espacio de cuidado para niñas y niños. Puestos para personal administrativo, depósito, baños públicos mixtos, comedor con cocina para el personal (con dos baños completos.

La segunda área es la de sector de cuidados y espacio para visitas, también la integra un SUM (Salón de Usos Múltiples), comedor, cocina, tres dormitorios con baño, un dormitorio con baño adaptado, espacio de monitoreo y seguridad en ingreso independiente, dormitorio de personal de monitoreo/seguridad con toilette, baños generales y lavadero.

El tercer espacio es el exterior que consta de ingresos para el sector público y privado accesibles (escalera y rampa) con espacio semicubierto, tres patios diferenciados (público con juegos para niñas y niños / semipúblico para esparcimiento, huerta, actividades culturales y deportivas / privado con acceso único desde dormitorios), ingreso a patio y estacionamiento para vehículos de mantenimiento, estacionamiento público en vereda sobre Avenida Circunvalación Santiago Marzo. Además, está prevista la incorporación de vegetación bajo diseño paisajístico interior y sobre vereda.

El edificio estará equipado con cámaras de seguridad con monitoreo permanente, rampas, pasillos y puertas que permitan la accesibilidad universal, límites físicos internos y externos para control de la circulación y acondicionamiento climático.

