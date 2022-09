Macri minimizó el atentado contra Cristina Fernández

Compartir esta noticia:











El ex presidente descartó la posibilidad de que haya sido “orquestado políticamente”. Aseguró que entró en un estado de “shock” con la noticia, pero criticó “el grotesco de la sobreactuación” del Gobierno.

El ex presidente Mauricio Macri consideró que el intento de atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner fue “algo individual de un grupito de loquitos” y echó atrás la teoría de que haya sido “orquestado políticamente”.

De ese modo, el referente de Juntos por el Cambio, apuntó contra “la banda de los copitos”, quienes están siendo investigados luego que Fernando Sabag Montiel, uno de los cuatro detenidos, le haya gatillado en la cabeza a la vicepresidenta Cristina Kirchner y la bala no saliera, frente a su departamento de Recoleta.

“Es algo individual de un grupito de loquitos y que no está orquestado políticamente», dijo sin vueltas en diálogo con LN+.

En la entrevista, Macri manifestó que sintió al enterarse de la noticia del intento de magnicidio a Cristina: «Primero shock. Cuando lo escuché no lo podía creer. Casi instantáneamente con el repudio fue un alivio que por suerte no había pasado de un intento».

«Después por supuesto cuando llegó el grotesco de la sobreactuación… Ahí ya hubo un rechazo. Cadena nacional, feriado de vuelta avasallando a los ciudadanos, una vez más diciendo ‘a nosotros no nos importa alterar la vida de la gente que les cuesta ya llegar a fin de mes y les sacamos un día de trabajo'», siguió.

Y lanzó para mostrar su diferencia: «De vuelta los chicos en la casa, todo el país afectado. Dije ‘otra vez lo mismo’ y encima para cargarlo de discursos de cada vez más resentimiento, más odio, echándole la culpa de algo que queda claro que es algo individual de un grupito de loquitos y que no está orquestado políticamente».

«Por lo que he visto y leído queda más que evidente», aseguró Macri y recordó un hecho lamentable durante su mandato: “Esto no es el atentado que tuvimos con María Eugenia en Mar del Plata que nos pudieron haber matado. Las piedras que tiraron todas esas personas que fueron movilizadas al lugar para agredirnos o en Traful, también socios de este gobierno”.

“Esas eran movilizaciones políticas para agredir que por suerte no pasó nada, pero ¿y si pasaba?», se preguntó.

Macri se refirió a los rumores sobre una posible reunión con Cristina. Indicó que si lo llama, la atendería, pero que no quiere generar “expectativa”.

“No entiendo en base a qué. No quiero generar expectativas en cosas que no han sucedido. La mayoría de discusiones que hemos tenido han sido frustrantes. Ojalá haya diálogo, Dios lo permita. Pero que la base de ese diálogo no sea hablar de un lawfare que nunca existió. Si me llamara, obvio que contesto el llamado telefónico”, expresó

«La verdad que el diálogo es algo fundamental en la sociedad y la falta de diálogo lo venimos sufriendo desde que el kirchnerismo gobierna. No se reconoce nunca nada así”, comenzó.

Y siguió: “Empieza a hacer esa convocatoria al diálogo quien dijo horas antes que había 3 toneladas de discursos de la oposición, de editoriales periodísticas, de fallos judiciales que habían gatillado el arma cuando todos unánimemente repudiamos este hecho».

«Ojalá hubiera realmente una sinceridad, un reconocimiento, una autocrítica, un decir ‘bueno cómo empezamos a (arreglar el) desajuste que han hecho otra vez en estos dos años y medio'», lanzó.

En otro orden, Macri se refirió a las elecciones de 2023 y aseguró que varios empresarios le pidieron que se presentara en los comicios, a la vez que hizo un listado de los tres presidenciables, según su visión, de Juntos por el Cambio

“Reconozco que es importante quién, pero el para qué es mucho más importante. Eso no cambia en nada lo que estoy haciendo. A mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Yo no necesito ninguna revancha”, dijo.

“Estoy caminando el país para transmitir que hay futuro. No nos resignemos. Estamos por terminar con el populismo en la Argentina”, aseguró.

A su vez, indicó que en su espacio político hay sectores de “populismo light” con los que no “comulga” con esas ideas: “Ahora, que vayan a la PASO y veamos como se dirime todo. Yo no comulgo con esas ideas. Pero necesitamos un sistema claro, definido y de nivel”.

Sobre los presidenciables, aportó: “Ponelos en el orden que quieras: Vidal, Larreta, Bullrich. Bullrich, Vidal, Larreta”.

En relación al jefe de Gobierno porteño consideró que lo ve “mejor plantado frente a lo que quiere hacer, más allá de que lo vea muy dialoguista y no esté de acuerdo con eso”.

Sobre Bullrich, opinó que “cada vez está más sólida en su forma de plantear la idea de cambio que quiere”, pero que “tiene que ir ampliando su opinión a otros temas no solo en seguridad”.

“Volvió a recorrer al país y, como pasa con Patricia, tiene una idea clara de lo que queremos ser como país, separándose del peronismo republicano como lo quiere Miguel Ángel Pichetto”, manifestó sobre Vidal.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios