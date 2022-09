Con una serie de actividades y un baile el 1 de octubre, visibilizan derechos de adultos mayores

Compartir esta noticia:











Este martes comenzaron una serie de acciones para visibilizar a los adultos mayores. Reparto de afiches en comercios, actividades físicas y un baile el 1 de octubre, parte de las actividades programadas.

Clarisa Alzuri, subdirectora de Promoción Comunitaria, de la municipalidad de Santa Rosa, detalló a Plan B la actividad realizada este martes, destinada a las y los adultos mayores.

“Hoy empezamos a hacer una campaña, durante toda la semana, con diferentes actividades planeadas, como la de hoy, que es poder concientizar a población y comercios, donde dejaremos afiches de personas adultas mayores”, dijo.

“Lo que buscamos es visibilizar los derechos de los adultos, con una vejez activa y saludable, donde el adulto mayor sigue siendo parte del sistema de la sociedad”, resaltó Clarisa.

“La idea es mostrar que los adultos mayores pueden hacer diferentes actividades. Hay que recordar que a partir de los 60 años, las personas ya se consideran adultos mayores y pueden hacer actividades como deportes, actividades recreativas, de lectura, resaltando que siguen siendo parte de la sociedad y no es que todo se terminó, porque finalizaron su etapa laboral”, aflirmó.

Alzuri lamentó que la sociedad tienda a relegar a las y los adultos mayores. “También se tiende a infantizarlos, se los ve como los ‘abuelitos’. Pero eso no se dice, se debe hablar de adultos mayores, porque no todos son abuelos hoy en día y a no todo les gusta que les digan abuelos, ya que automáticamente te contestan que no son tus abuelos y tienen razón”.

“Además, hay personas que decidieron no tener hijos y por ende, no tener nietos. Por eso, debemos visibilizar que son sujetos de derechos”, resaltó Clarisa. “Estas actividades continuarán mañana, donde vamos a hacer una bandera, para que las y los santarroseños pongan sus manos y una frase que les represente esa persona adulta mayor. Luego esa bandera se colgará en el municipio”, adelantó Clarisa.

“Además, el viernes habrá una actividad física, de baile y folclore en la Plaza y culminamos con un baile el 1 de octubre, que es el Día Internacional de las Personas Adultas Mayores, en Villa Germinal”, dijo la subdirectora de Promoción Comunitaria.

Clarisa recordó que en Santa Rosa hay cinco Centros Cumelén, en diferentes barrios de Santa Rosa. “La idea era que ellos nos acompañaran hoy y que puedan explicar a la ciudadanía y al comercio, cómo le gustaría que fueran tratados y cuáles son sus derechos. Por eso, hoy salieron a panfletear y formarán parte de todas las actividades. Son sus días y sus derechos”, cerró.

