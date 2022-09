Vacunan contra la rabia en la Plaza San Martín y la Laguna Don Tomás

Compartir esta noticia:











Este miércoles la Municipalidad de Santa Rosa realizó una campaña de vacunación en la Plaza San Martín contra la rabia en animales domésticos. A la tarde continúan en la Laguna Don Tomás. Conocé el cronograma del resto de la semana.









“Estamos en la Plaza San Martín en el marco del día de lucha contra la rabia, una enfermedad zoonótica, que quiere decir que se transmite de los animales a las personas”, dijo la médica veterinaria de la Dirección de Protección Ambiental de Santa Rosa, Graciela Condori

“Esta semana organizamos una jornada en varios lugares. El lunes fue en Villa Parque, martes en Néstor Kirchner, hoy en la Plaza San Martín y en la Laguna Don Tomás, jueves en Santa María de las Pampas y el viernes en Villa Germinal”, contó a Plan B Noticias.

Aclaró que “igual durante todo el año hacemos la vacunación gratuita en Zoonosis de 11 a 13 horas. Las mascotas deben ser revacunadas cada año.

“En La Pampa no hemos tenido casos de rabia terrestre, tenemos rabia aérea por los murciélagos. Recomendamos que la persona cuando es mordida por un animal que no se sabe si está vacunado, recomendamos ir enseguida al centro sanitario para que se ponga en marcha el protocolo de vacuna”, dijo.

“Si bien acá no hay rabia terrestre, siempre se debe ir al médico de manera inmediata para la vacuna, porque cuando empiezan los síntomas de la enfermedad, es mortal. Este año después de muchísimos años murió una mujer en Argentina que fue mordida por un gato que no conocía, no fue al médico y al mes comenzó con los síntomas y luego falleció”, indicó.

Castración

La Municipalidad también hace las castraciones de mascotas de manera gratuita.

“Damos turnos por vía telefónica para que puedan castrar a sus mascotas. En las hembras es a partir de los 6 meses de edad y en los machos a partir de los 8 meses de edad”, señaló Graciela Condori.

“Tenemos dos turnos por día, uno a las 8:30 y el segundo a las 12:30. La persona que lleva a su mascota en el primer turno lo retira 11:30 y los del mediodía lo tiene que buscar a las 16 horas”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios