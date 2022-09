Más de 70 viveristas participarán de la Expo Vivero 2022

Compartir esta noticia:











Se llevará a cabo el 22 y el 23 de octubre y aún quedan cupos disponibles para inscribirse.

El Ministerio de la Producción anunció el miércoles 28 de septiembre la realización de la 10° edición de la Expo Vivero 2022, para los días 22 y 23 de octubre en la sede del Jardín Botánico Provincial.

70 Viveristas de toda la Provincia ya están inscriptos y aún quedan cupos disponibles, con lo cual los interesados todavía pueden hacerlo a través del wathsap 2954292441 o presencialmente en la sede del Botánico, ubicado en Avda. Juan Domingo Perón y Chimango de la localidad de Toay.

La ministra, Fernanda González, señaló que dicho evento “es muy esperado por la ciudadanía en general, como también muy convocante por parte de los expositores”.

El Jardín Botánico Provincial nación en 2010, el año siguiente ya comenzamos con la Exposición, que fue creciendo hasta la interrupción por la pandemia. Estamos convencidos que este será un año muy exitoso en cuanto a la concurrencia”.

Comentó que durante el mismo, no sólo se realizará la exposición y venta de plantas, así como la presencia de los viveros forestales provinciales, que también estarán visibilizando y vendiendo los ejemplares que ellos producen, «sino que contaremos durante los dos días con espectáculos musicales y patio de comidas, siendo el evento con entrada libre y gratuita».

Finalmente González remarcó la importancia del trabajo conjunto y el apoyo de la Municipalidad de Toay tanto en esta actividad como todas las acciones relacionadas con el Jardín Botánico.

En ese marco estuvo presente el intendente de Toay, Rodolfo Álvarez, quien indicó que se trata de “uno de los grandes eventos para la ciudad de Toay y estamos muy contentos de poder contar con ello, porque – manifestó al igual que la Ministra- es muy esperado por la ciudadanía pampeana”. Por ello enfatizó en que “nos sentimos muy gratificados de poder participar y colaborar con el Ministerio, con el cual desarrollamos una diversidad de actividades conjuntas”.

Para cerrar Álvarez invitó a la población a que visiten esta edición de la Expo Vivero “que seguro será mejor que las anteriores, ya que cada año ha ido superándose, y esa es una de las grandes virtudes del equipo de trabajo que la lleva adelante”.

Por su parte el director General de Recursos Naturales, Carlos Bonnemezón, informó que los viveristas podrán ingresar el viernes 21 desde las 8.00, registrarse en la Administración y luego se los ubicará en el stand determinado.

Respecto del público las puertas se abrirán el sábado desde las 12:00 hasta las 20:00 y el domingo desde las 10:00 hasta las 20:00.

“La recomendación principal es que no se puede ingresar con mascotas, no se puede fumar en el predio y no se expenderán bebidas alcohólicas”, informó la subdirectora de Fauna, Adriana García . Asimismo aclaró que los expositores serán sólo vendedores de plantas.

