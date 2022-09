“Necesitamos una distribución igualitaria de la riqueza y que los formadores de precios ganen un poco menos”

Compartir esta noticia:











Marisa Graham, Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, participó este jueves del acto de apertura del Pre Congreso Mundial de Infancias y Adolescencias de La Patagonia, que se desarrolla en Santa Rosa, durante este jueves y el viernes.

La Defensora Nacional se mostró preocupada por los datos de indigencia y pobreza difundidos ayer y pidió a sectores de la economía “que ganen un poquito menos”. Precisó, además que el ajuste no se nota en niños, niñas y adolescentes, pero sí readecuaciones presupuestarias. Resaltó la implementación de la Tarjeta Alimentar y el Plan Progresar para bajar los indicadores de pobreza e indigencia.

En diálogo con Plan B, sostuvo que “venimos de un proceso de pre encuentros y pre congresos. En noviembre se realizará el Congreso Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes en Córdoba y el Defensor de La Pampa, Meaca, decidió hacer el Pre Congreso de la Patagonia aquí, en Santa Rosa”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“En particular, vamos a tratar el tema de Responsabilidad Penal Juvenil y es un tránsito muy importante porque las Defensorías Provinciales y la mía, la Nacional, estamos trabajando en una red que hemos constituido, donde Amelia López, la defensora de Córdoba será la anfitriona de este gran Congreso Nacional. Este Pre Congreso generará insumos para seguir debatiendo en Córdoba”, agregó.

Consultada sobre los puntos centrales más preocupantes para niños, niñas y adolescentes, Graham dijo que “son las condiciones de vida, la pobreza y la indigencia. Si bien hay políticas públicas que viene peleando contra el aumento de la pobreza y la indigencia en chicos y chicas, tenemos uno de cada dos bajo la línea de pobreza y un 13% bajo la línea de pobreza extrema”.

“En referencia a los datos de ayer, son complejos, son un gran desafío y yo vengo reclamándole, como Defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, al Estado nacional que garantice tres cosas: la seguridad allimentaria, que no disminuyan los ingresos a las familias y el gran desafío, luego de la pandemia, recuperar a quienes hayan quedado por fuera de la escuela”, dijo Graham.

“Yo quiero decir que el Gobierno Nacional hizo grandes esfuerzos, como el Plan Alimentar, que llega a las familias hasta 14 años y el Progresar, para chicos de 16 y 17 años. Eso es muy importante, pero también, lo más importante es agrandar la torta, agrandar la riqueza y si esa torta es pequeña, repartirla más distributivamente. Necesitamos una distribución igualitaria de la riqueza y aquellos que más tienen, acepten ganar un poquito menos”, dijo Graham.

Graham destacó la presencia de Norma Durango en el Pre Congreso y agradeció sus gestiones para la existencia de la Defensoría Nacional de Derechos de los Niños y de la Defensoría de La Pampa.

Consultada sobre la actual situación económica y de ajuste económico, Graham dijo que “el ajuste todavía no lo tenemos registrado. Sí hay modificaciones presupuestarias, pero nuestro equipo de monitoreo no registra que hayan afectado en particular la política de los niños”.

“Pero lo que nosotros necesitamos es trabajo decente para los padres y madres de chicos y chicas de Argentina. Eso es central. La observación general N॰ 5 del Comité de los Derechos del Niño, habla de dos temas centrales: uno las políticas económicas no son neutrales en la vida de los niños y dos, las políticas de ajuste, perjudican las condiciones materiales de vida de niños, niñas y adolescentes y el cumplimiento de sus derechos. Por lo cual, está claro que son las políticas económicas las que definen la garantía de derechos. Podrán existir muchas instituciones, pero si no hay un piso de condiciones materiales de vida digna, muchas cosas no vamos a resolver”.

Preguntada sobre si esto se puede modificar en el futuro, Graham dijo que “eso tiene que ver con condiciones políticas y yo creo que se puede modificar, en una situación de mucha y extrema gravedad. Estuve el 2 de julio reunida con Francisco, que está muy preocupado por este tema. En los países europeos, la preocupación de inflación, que nunca tuvieron y las repercusiones de la guerra, tienen a niños, niñas y adolescentes, y a familias vulnerables, en una situación de mucha fragilidad. Si esos países, llamados de primer mundo, están en complicaciones, nosotros que somos un país pobre, tenemos más complicaciones”.

“Nosotros como Defensoría, incidimos y recomendamos para revertir esta situación. La asignación de recursos ha sido muy importante. Los datos de pobreza que salieron ayer son preocupantes, pero no son peores que los del año 2019. Incluso la indigencia baja entre los niños y es por la Tarjeta Alimentar, que es una transferencia directa a las familias. Nosotros abogamos por un ingreso universal para niños, niñas y adolescentes, pero ese ingreso universal, debiera competir con la inflación. Por lo cual lo que le pedimos a los formadores de precios, que por favor, ganen un poco menos, para que niños, niñas y adolescentes puedan tener el alimento seguro en sus casas”.

Por último, consultada por los dichos de Cristina en referencia a este tema, Graham señaló que “coincido con todo lo que tenga que ver con la distribución de la riqueza. Se habla mucho de la responsabilidad social empresaria y a veces las empresas arman fundaciones. Yo les pido a esas empresas que en vez de armar fundaciones, den más y mejor empleo y, por otro lado, cuiden los precios en los alimentos esenciales para la vida de los niños”, cerró.

Acerca del Pre Congreso Mundial de Infancias y Adolescencias

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios