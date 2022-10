Actividades por la “Semana de la No Violencia”

Compartir esta noticia:











El subdirector de Derechos Humanos y No Violencia de la comuna, Juan Esponda, se refirió a las actividades organizadas desde el municipio en conmemoración del Día Internacional de la No Violencia, celebrado ayer 2 de octubre.









En ese sentido, explicó que la fecha a conmemorar tiene relación con el día de nacimiento de Mahatma Gandhi, líder político hindu y principal referente de la metodología de lucha no violenta, y por tal motivo todos los años la Municipalidad de Santa Rosa junto con el Concejo Deliberante programan una serie de actividades que se desarrollarán a lo largo de toda la semana para difundir, concientizar y reflexionar sobre la necesidad de utilizar la no violencia no solo como metodología de lucha política, sino también para todos los ámbitos de la vida cotidiana y las relaciones interpersonales.

En tal marco, señaló que desde su área en conjunto con las áreas municipales de Promoción Comunitaria y la Coordinación de Adultos Mayores, se van a desarrollar esta semana una serie de talleres de No Violencia Activa, donde se brindarán herramientas y metodologías básicas que cualquier persona puede utilizar, para poder afrontar y hacer frente a situaciones de violencia, tratando de buscar soluciones al conflicto sin recurrir justamente a métodos violentos.

De ese modo, mencionó que el primero de los talleres se desarrollará este miércoles 5 de octubre en el Centro Cumelén de Villa Germinal a las 14:30 hs, siguiendo el jueves 6 a las 14:30 en el Cumelén de Colonia Escalante, luego a las 16:30 en Villa Parque y por último, el miércoles 12 de octubre, se hará lo propio en el Cumelén de Villa Santillán, previendo continuar de acuerdo a un cronograma a establecerse, hasta cumplir un total de 4 jornadas en cada sede, donde se van a ir analizando y profundizando sobre los distintos temas y practicando las metodologías de la no violencia activa.

Paralelamente, detalló que días atrás también se desarrolló una capacitación similar con los empleados del área de Inclusión Social de la comuna

También en contexto con la temática de la no violencia, destacó que a nivel de nuestra provincia se repudiara enfáticamente desde todo el arco político el atentado sufrido por la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, afirmando que “hoy más que nunca necesitamos profundizar, aprender e intentar relacionarnos de otro modo, sin violencia. Y nos parece una muy buena señal que a nivel provincial, todo el arco político se mostró unido en repudio del atentado sufrido por Cristina Fernández de Kirchner, estableciendo un hecho de quiebre en nuestra historia, donde justamente se hace evidente la necesidad de trabajar sobre la no violencia activa, para que no se vuelvan a dar situaciones similares”

