Fonseca a di Nápoli: “Está subestimando el Sistema de Protección Integral de Niñez”

La diputada provincial, Sandra Fonseca, contó que en septiembre ha ingresado en el Concejo Deliberante de Santa Rosa, un proyecto de ordenanza enviado por el intendente Luciano di Nápoli con el fin de crear el Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: “el que ya se encuentra creado desde el año 2014, ordenanza N° 5173 denominado Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia”.









La legisladora Sandra Fonseca, representante del bloque Comunidad Organizada, expresó “la presentación de este tipo de proyectos es ni más ni menos que burlar y subestimar el Sistema de Protección Integral de Niñez, reduciéndolo a un Consejo”.

Fonseca comentó que “El Intendente de Santa Rosa, debería ser el gerente local del Sistema de Protección, en caso de no impedir la aplicación del sistema como lo está haciendo y como tal tiene la obligación de conocer sobre la población que debe proteger, a pesar de ello, poco se interesa por nuestras infancias y adolescencias, no solo porque en esta gestión aún no convocó a sesionar a dicho Consejo, sino también por negarse a adherir a la ley provincial N° 2703 y crear la Unidad Local de niñez, solicitado dos veces por la Concejala por Comunidad Organizada Nancy Fabiana Castañiera”.

Recordó que “este Consejo se creó en el año 2014 y con este proyecto simplemente se modifica el nombre, quedando casi en su totalidad igual al ya existente. Lamentablemente nuestra ciudad tiene graves problemas de vulneración en los derechos de la infancia, y el Estado provincial y municipal son los que deben implementar y articular políticas públicas que garanticen los derechos”.

“Con este proyecto el gobierno del Intendente Luciano Di Nápoli evidencia que no se ocupará de la niñez y menos aún de la restitución de los derechos de nuestros niñas, niños y adolescentes, lo cual debería responder como funcionario público”, concluyó Fonseca.

