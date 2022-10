Denuncia contra el Movimiento Evita: “en la justicia no pasó nada porque es mentira”

Compartir esta noticia:











El integrante del Movimiento Evita La Pampa, Mario Tomaso, afirmó que “no tenemos nada que ocultar” e informó que pasaron la auditoría: “estaba todo bien”. También contó que no cobra el programa Potenciar Trabajo.

“Nos salieron a pegar porque a nivel nacional hubo un momento en el que aprovecharon a atacarnos, a criticar a los Movimientos Sociales, pero en la justicia no pasó nada porque no hay nada que ocultar”, dijo.

Tomaso fue denunciado por el padre de dos beneficiarios del Potenciar Trabajo, pero quedó en simple denuncia, ya que no se probó el delito que se les achacaba.

“Judicialmente no pasó nada porque quisieron hacer una causa por malversación de fondos públicos y no avanzó porque es mentira, de hecho yo no cobro ningún potenciar y no manejamos fondos públicos”, aclaró en declaraciones a Plan B y otros medios cuando participaba de la jornada nacional de lucha contra el ajuste, convocada por movimientos sociales para este martes 4 de octubre.

“Fue un momento en el que aprovecharon a pegarle a los Movimientos Sociales. Nosotros no salimos a responder porque no tenemos nada que responder, ya que las cosas son transparentes”, aseveró.

“Lo nuestro es algo ideológico, es una lucha, estamos acá porque somos del barrio, porque nos duele la miseria, nos duele lo que pasa en los barrios. Vivimos de la economía popular, que existe de siempre y nadie la nombra. Desde que tengo uso de razón vivo de la venta en la calle más la pensión por discapacidad”, aclaró.

Respecto de la auditoría de Nación, Mario Tomsao contó que “el relevamiento dela universidad Nacional de La Pampa se hizo, a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, vino una auditoría y está todo bien. Por eso exigimos lo que exigimos, no alcanza para nada, estamos haciendo magia”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios