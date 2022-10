“No hay presupuesto el trabajador, pero hay fondos para la Fiduciaria”

Compartir esta noticia:











Comunidad Organizada criticó que la gestión municipal se niega a reconocer los derechos de las y los trabajadores ex planes que vienen reclamando por el reconocimiento de la antigüedad bajo el argumento de no contar con presupuesto, sin embargo hoy aprobaron la creación de la Empresa Alimentar Santa Rosa.









La concejala Nanci Castañiera votó hoy junto al resto de los bloques opositores un cuarto intermedio para escuchar a los trabajadores y trabajadoras que se manifestaron esta mañana en el Concejo Deliberante y que fue rechazada por el oficialismo.

En la misma sesión el bloque oficialista aprobó en soledad el Programa «Empresa Alimentar Santa Rosa», ya que los bloques opositores se habían retirado del recinto.

Castañiera comparó que «el oficialismo alegaba no tener presupuesto para reconocer la antigüedad» de las y los explanes, sin embargo «desconociendo cuánto dinero le va a costar a los vecinos de Santa Rosa la continuidad de la Empresa decidieron acompañarla, sin importar los presupuestos venideros».

«Luego de recibir a los secretarios del Departamento Ejecutivo en la comisión de Hacienda, ciertamente quedaron más dudas que respuestas, la única duda que no dejaron es que desde el Ejecutivo se sigue realizando un manejo discrecional de los fondos públicos», manifestó la concejala de Comunidad Organizada.

«Ante el reclamo de los trabajadores municipales por el reconocimiento de la antigüedad he escuchado desde el oficialismo que “hay que ser responsables y no podemos comprometer el presupuesto venidero porque no sabemos cuál va a ser y tenemos que actuar con responsabilidad”, pero parece que esta “responsabilidad” solo aplica para el reclamo de los trabajadores, dado que para la compra de acciones en Fiduciaria S.A.P.E.M, y para crear la “Empresa Alimentar Santa Rosa” entre otras erogaciones que realiza el municipio no se manejarían con la misma responsabilidad», comparó.

La edil continuó «los secretarios, explicaron cómo se va a llevar a cabo Alimentar Santa Rosa y cómo iban a hacer las políticas públicas, pero al ser consultados por los futuros gastos que esto representaría para el municipio, es decir, para los/as vecinos/as de la ciudad, no han sabido responder más que el aporte inicial hasta diciembre 2022 iba a ser de 3 millones de pesos y que los honorarios para poder llevar adelante la administración de fiduciaria será de $302.500 mensuales durante el mismo periodo; por lo que no se sabe hoy por hoy los números que se van a afectar a los próximos presupuestos para mantener este proyecto; por lo que no podemos comprometer el presupuesto próximo ni los venideros desconociendo los números», indicó.

«Si bien desde mi espacio coincidimos que debe existir un mercado concentrador porque ha sido una propuesta de Comunidad Organizada cuando ha estado en lugares de ejecución, no podemos coincidir en las formas», alegó Castañiera.

Por último, remarcó que desde el oficialismo «dicen no poder cumplir con el reclamo legítimo y genuino de los trabajadores, a sabiendas de cuánto incidirá ello en el presupuesto, pero si pueden afrontar un proyecto de tal envergadura del cual no tienen conocimiento de cuánto dinero costará, lo cual es una total falta de respeto y de responsabilidad para con los empleados municipales que son quienes día a día ponen el hombro en el municipio»

