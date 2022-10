Fracasó la negociación y hay paro de ómnibus por 48 hs en La Pampa

Compartir esta noticia:











La Unión Tranviaria Automotor (UTA) ratificó el paro por 48 hs en el transporte de corta y media distancia en todas las provincias, incluyendo La Pampa, a partir de las 0 horas del miércoles, ante la falta de respuestas al reclamo por una remuneración por igual tarea a los choferes del AMBA.









Tras fracasar la negociación con la cámara que agrupa a las empresas del transporte, la UTA confirmó que van al paro este miércoles y jueves.

«Vamos al paro por 48 horas en reclamo de una remuneración acorde a la tarea, como ya firmó AMBA y empieza a cobrar», remarcó José Álvarez, secretario general de UTA La Pampa, en diálogo con Plan B.

«Nosotros no podemos firmar. La pelea es por los subsidios y nosotros estamos en el medio, porque las empresas dicen que si no tienen subsidio no van a firmar el acuerdo salarial, Nación dice que no va a poner más plata porque no le corresponde por el pacto fiscal, y las provincias dicen que le corresponde a Nación. Nadie se hace cargo del transporte del interior, ni de los usuarios», explicó.

Desde UTA informaron que en total transportan a 9 millones de pasajeros en todas las provincias, que se verán afectados por la medida que comenzará a regir a las 0 horas de este miércoles y se extenderá durante todo el jueves inclusive.

«Cuando el AMBA se quejó, tenían $24 mil millones y le pusieron $6 mil millones más, automáticamente. Nosotros tenemos $3.800 millones con casi la misma cantidad de trabajadores y de coches, hay una diferencia abismal. Se están pidiendo $1.500 millones más, por lo menos, y dicen que no corresponde», se quejó el dirigente gremial.

Al respecto, la UTA reclamó «más compromiso y participación de los gobernantes y el Ministerio del Interior, que son en definitiva quienes deben enfocarse en la resolución del conflicto».

«Siempre tenemos que llegar al paro para que los gobiernos se muevan, es una cosa incomprensible», lamentó Álvarez, quien anticipó que «por ahora no se definió si habrá movilización».

