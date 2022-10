Presentaron los “Premios Lía Encalada 2023” que distingue a Mujeres Rurales

Compartir esta noticia:











El premio fue creado en 2021 en honor a la primera Ingeniera Agrónoma egresada de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, la decana de la Facultad de Agronomía de la UNLPam, Lía Molas; la presidenta de Mujeres de la Ruralidad Argentina, Patricia Gorza y la ex decana de la Facultad de Agronomía de la UNLPam, Ana Urioste; presentaron en conferencia de prensa los premios Lía Encalada 2023, que reconocen a mujeres por su trabajo en la ruralidad argentina.









Estuvieron presentes: la ministra de la Producción, Fernanda González; subsecretaria de Economía Social, Yolanda Carrizo; directora de Agricultura, Natalia Ovando; director de Agricultura Familiar, Mariano Alende; subdirector de Extensión Agropecuaria, Federico Pelizzari; directora regional SENASA, Daniela Salazar; jefe de Agencia Extensión Rural Santa Rosa, Marcelo Ortellado; delegada RENATRE en La Pampa, Nora Traverso; representante de la Fundación Banco de La Pampa, María Julia Vergés; decana de la Facultad de Ciencias Humanas, Beatríz Cossio; decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Nora Claudia Ferreyra.

Este premio es organizado y lo otorga Mujeres de la Ruralidad Argentina (MRA), entidad conformada por mujeres vinculadas al ámbito rural que se unen y trabajan para cerrar la brecha de género en el sector. En el año 2021 se creó el Premio Lía Encalada en honor a la primera Ingeniera Agrónoma egresada de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Esta distinción pretende visibilizar a las mujeres por su trabajo en el territorio, su aporte a la ruralidad ya sea en cuestiones científicas, técnicas o sociales y de valor cultural.

Jurado

Integran el mismo: Susana Mirassou, ex presidenta INTA, Alicia Ciciliani, ex ministra de la Producción de Santa Fé, Ana Urioste, ex decana de la Facultad de Agronomía UNLPam y Marcela Gally, ex decana Facultad de Agronomía UBA.

Postulaciones

Las pueden realizar personas físicas o instituciones, organizaciones: pueden participar mujeres rurales mayores de 18 años, no podrán participar las premiadas en la edición 2022 para ampliar las oportunidades a otras mujeres. Son 13 las categorías a las que pueden postularse, entre las cuales hay que elegir una, la que mas representa la actividad que la postulada realiza.

Categorías:

Educación rural; trabajo en territorio, social y comunitario; agroecología; investigación e innovación aplicada; juventudes; gremialismo rural; cooperativismo; comunicación; ganadería; agricultura; lechería; economías regionales; trabajadoras rurales y economía circular.

