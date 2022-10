Presupuesto 2023: firmarían este jueves el dictamen y se adelantaría el debate

Compartir esta noticia:











La Comisión de Presupuesto y Hacienda se reunirá este jueves a partir de las 10 en el segundo piso del Anexo C de la Cámara de Diputados, con el objeto de emitir dictamen para dejar el proyecto listo para debatirlo en el recinto el próximo martes 25 de octubre.

Fuentes parlamentarias del oficialismo aclararon al portal parlamentario.com que el dictamen contará con las firmas de los integrantes del oficialismo, más la del misionero Diego Sartori, aliado habitual del Frente de Todos. A priori, no se espera tampoco que haya un dictamen de minoría por parte de la oposición.

Así las cosas, no habrá cambios en el texto que viene siendo analizado en esa comisión, pero eso no implica que el oficialismo no vaya a aceptar modificaciones. Por el contrario, las fuentes consultadas aclararon que las negociaciones continuarán los próximos días -incluido el fin de semana- y los cambios serán introducidos en el recinto, durante el debate.

El Frente de Todos tiene la convicción de que los números para aprobar la ley de leyes están y que no hay ninguna chance de que se repita el rechazo registrado el año pasado.

La sesión será, el martes 25 de octubre, lo que marca un adelantamiento respecto del cronograma original, que preveía la sesión para el miércoles 26. Y no se le dio curso al pedido opositor -formulado por el mendocino Julio Cobos- de sesionar el martes 25 y el miércoles 26, con un cuarto intermedio a la medianoche del primer día, cuestión de evitar una sesión maratónica. Así las cosas, habrá que prepararse para una sesión de más de 20 horas.

El cálculo es estimativo y en base a la experiencia. Porque las características de esa sesión, cuyo horario de inicio no está definido aún, serán definidas el lunes en la reunión de Labor Parlamentaria. En efecto, ese encuentro que suele realizarse en la previa de las sesiones, será el día antes, en horario a determinar.

Reuniones del oficialismo

Tal cual lo solicitado por la oposición el martes, la Comisión de Presupuesto y Hacienda no se reunió este miércoles, optándose por analizar los textos y llevar todas las propuestas este jueves. Con todo, las modificaciones que el Gobierno aceptará se confirmarán el mismo martes, en el marco de la sesión.

Mientras la oposición tuvo este miércoles sus reuniones para analizar los cambios que pedirán introducir a la ley de leyes, el oficialismo también tuvo las suyas. Y nada menos que con el ministro de Economía, Sergio Massa, quien estuvo este miércoles en horas del mediodía en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados, donde se reunió con la titular del Cuerpo, Cecilia Moreau, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, y autoridades de las comisiones de Presupuesto de ambas cámaras.

Así, según confiaron las fuentes consultadas, estuvieron también la secretaria Parlamentaria del bloque, Paula Penacca; la vicepresidenta del bloque Frente Nacional y Popular del Senado, Anabel Fernández Sagasti, y la presidenta del bloque Unidad Ciudadana, senadora Juliana Di Tullio. Esas presencias podrían ser tomadas como una demostración de unidad frente al tratamiento del Presupuesto 2023, en respuesta a las versiones circulantes respecto de que habría resistencias hacia el proyecto en el seno del propio oficialismo.

Por la tarde los diputados del bloque oficialista estuvieron reunidos con el jefe del bloque, la titular de la Cámara y el presidente de Presupuesto y Hacienda.

Las modificaciones

Respecto de los cambios reclamados por la oposición, una fuente consultada por parlamentario.com expresó que se aceptarán. “Posiblemente no todos, pero los más sustanciales se aceptarán”, estimó una persona allegada al bloque oficialista.

Con relación a los reclamos planteados por la cuestión del transporte, que cuentan incluso con la anuencia de diputados del Frente de Todos, recordaron que la semana pasada el ministro de Economía se reunió con gobernadores del Norte y hubo acuerdo para elevar la partida para el interior del país a 85 mil millones de pesos, más una compensación de transferencias, con lo cual se estaría igualando el número inicial.

En el último encuentro, entre los principales reclamos de la oposición surgieron pedidos de incrementos para los subsidios al transporte del interior, las universidades públicas y la Ley de Bosques Nativos.

También desde JxC advirtieron sobre el costo de CAMMESA; el artículo que faculta al Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2023 para tocar las alícuotas de derechos de exportación (retenciones) -que anticiparon si se mantiene, no lo votarán-; y pidieron incorporar una “cláusula gatillo” por inflación, es decir, para que, si los recursos previstos llegan al tope, el Gobierno tenga que enviar el año que viene una ampliación presupuestaria.

El proyecto prevé un crecimiento del PBI del 2%, con una inflación del 60% y un dólar a 269 pesos en diciembre del año próximo. El déficit primario proyectado es de 1,9% del PBI, contra el 2,5% previsto para el presente año, en línea con el compromiso tomado con el FMI. (Parlamentario).

