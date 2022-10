Trabajadores y trabajadoras de explanes piden audiencia con di Nápoli y no descartan plan de lucha

Compartir esta noticia:











Lo hicieron a través de una nota formal. Esperan una respuesta en cinco días hábiles. Piden la conformación de una mesa de diálogo que busque soluciones a sus reclamos. De no haber resultados, podrían iniciari un plan de lucha. Oscar Gandi confirmó que ya han tenido consultas de otros trabajadores y trabajadoras del interior provincial por el mismo tema.

Trabajadores y trabajadoras municipales que en algún momento fuero parte de programas sociales y que reclaman por el reconocimiento a su antigüedad, realizaron este jueves una asamblea frente a la municipalidad de Santa Rosa.

Oscar Gandi, secretario general de la CTA de los Trabajadores, explicó que no han habido muchos avances. “El otro día (la sesión anterior en el Deliberante), los compañeros delegados lograron tener una reunión con parte del Concejo Deliberante, incluida la viceintendenta, que habló de un compromiso con el Intendente, para ver si nos podía recibir”.

“El plazo era hasta el día martes. Ayer me comunicaron que no hay una respuesta de parte del Ejecutivo Municipal y decidimos reunirnos acá, para entregarle una nota formal al Intendente, pidiéndole una audiencia, que nos reciba. Le entregamos la nota y le damos un plazo de cinco días hábiles para que nos reciba”, dijo.

“En el caso de que no nos reciba a los cinco días, decidiremos, como venimos decidiendo cuáles serán las medidas que haremos al respecto. La respuesta es siempre la misma. Lo que pedimos desde un principio, incluso antes de entregar la ordenanza al Concejo, es que nos reciban. Queremos una mesa de diálogo”, agregó Gandi.

“Queremos que todo lo que se dice en la prensa o con manifestaciones, se haga a través de una mesa formal, no en el diálogo con concejales o secretario de las carteras, donde dicen que no hay plata. Debe haber otro tipo de diálogo, alguna otra explicación. Ante la negativa de que no hay plata, trabajadores y trabajadoras estamos dispuestos a escuchar, queremos saber cuál es la plata que hay, si hay una voluntad política de resolver el problema o no”, precisó.

En referencia a las críticas de por qué solo se reclama a la municipalidad de Santa Rosa y no al resto de las comunas, que tendrían el mismo problema, Gandi dijo que “nosotros como Central, lo planteamos en la ciudad de Santa Rosa, porque fueron los compañeros de la municipalidad de Santa Rosa quienes vinieron a la Central de Trabajadores y Trabajadoras, con este pedido”.

“Y como la mayoría son afiliados de la Central del 2007, en lo que refiere a esta temática, con los derechos que perdieron, mientras estuvieron en la época que estaban como explanes. Por eso los representamos y por eso está la CTA, por eso nos buscan”, agregó.

Gandi adelantó que también están teniendo contacto con otros trabajadores y trabajadoras del interior de la provincia. “Estamos evaluando si mañana o la semana que viene, entregar una carta al Gobernador. No sé si pidiendo una audiencia, o para que se haga eco de la problemática”.

“Hay que resaltar que los trabajadores y trabajadoras de Santa Rosa, gracias a la lucha, han ido logrando algunos derechos, que el resto no ha logrado. Faltaría el ítem de antigüedad”, agregó.

Consultado por los dichos de di Nápoli, que calificó de injusto el reclamo a la gestión municipal. “Han habido expresiones en algunos medios, como que esto es oportunismo político y se me ha tildado a mí, tener aspiraciones políticas. Nosotros somos sujetos políticos y siempre uno tiene aspiraciones políticas, pero en este caso, no”.

“Lógicamente, que al entrar al Concejo Deliberante y en conocimiento de otras fuerzas políticas, hay un aprovechamiento político de la oposición. Pero antes de entrar al Concejo Deliberante, intentamos durante cuatro meses, para establecer algún diálogo con el Ejecutivo, para que nos dé una respuesta”, agregó el secretario general de la CTA.

Ante la pregunta si hay diferencias internas entre La Cámpora y la CTA, Gandi sostuvo que “no sabría decirte. A nivel nacional, la compañera Cristina, acompañó el plenario nacional de la CTA. Yo no puedo decir si hay una enemistad o alguna cuestión en contra de la CTA, porque no me lo han manifestado. Yo no veo inconveniente, para que tengan alguna enemistad con nosotros”.

“A veces, los hechos, demuestran que sí. Hay algo que con la CTA no quieren solucionar. Estamos acostumbrados a que digan que la central no tiene personería gremial, que no es un gremio de primer grado que lo puedan representar, pero el hecho es que los compañeros y compañeras trabajadoras, eligen a la Central para que los represente”, dijo.

Gandi no descartó que haya medidas de fuerza, de no mediar respuestas. “Las acciones tienen que ser de mayor fortaleza y hay que ver si lo extendemos al resto de la Provincia. Hay que encontrar una solución macro a este tema. Esto no es ningún oportunismo político. Nosotros tuvimos una gran lucha para que los compañeros entraran en el 2007, en el 2015 para que los porteros entraran y en el 2017, para que la municipalidad adhiriera a la ley 2954. Hemos estado en todas las luchas. Si hubiésemos tenido alguna aspiración política, ya estaríamos ocupando algún cargo, cosa que no hacemos. Seguimos como dirigentes sindicales, en cada uno de los frentes”.

“Acá no hay vedetismo de ningún sindicato. Cualquier sindicato que pueda interceder y pueda lograr que se les pague a los compañeros lo que están reclamando, bienvenidos sean. El otro día hubo un inconveniente entre el sindicato del SOEM y la CTA. Esto es lamentable que entre trabajadores tengamos este tipo de discusiones. Lo que tendríamos que hacer, como la 2954, cuando vinimos a reclamar para que se votara la ordenanza, logramos en ese momento que todos los sindicatos, hiciéramos un pedido conjunto. El hecho es que, ante lo ocurrido el otro día, el SOEM hizo una denuncia a cinco compañeros delegados de la CTA, una denuncia que es una contravención pero es lamentable que haya una denuncia entre trabajadores”, criticó Gandi.

“Se está judicializando a compañeros, en una discusión que hubo, no sé si por protagonismo en el lugar o no, cuando no deberíamos tener esta discusión. Nosotros no queremos competir con nadie. La CTA se hace presente, cuando los compañeros afiliados y afiliadas, nos piden la representación y para eso estamos. Siempre los hemos acompañado y siempre será la modalidad de trabajo que tenemos”, cerró Gandi.

