Fonseca reclamó “transparencia” en los balances de Pampetrol y Fiduciaria La Pampa

Compartir esta noticia:











El jueces la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría, el Régimen Excepcional de Normalización Fiscal y el Impuesto Especial para la Construcción y Acceso a la Vivienda creados por la Ley 3.348. La diputada de Comunidad Organizada votó en contra.









La diputada Sandra Fonseca (Comunidad Organizada) consideró que el proyecto “genera más dudas que certezas, en su articulado establece que el dinero recaudado se transfiere a la cuenta administrada por Fiduciaria La Pampa SAPEM”.

“Ley N° 3188, establece que Fiduciaria La Pampa SAPEM es la administradora del Fideicomiso Viviendas para la Pampa, por lo tanto, una vez que el dinero es transferido, nadie puede saber cómo es que se ejecuta el mismo. Esto perjudica directamente a los pampeanos y pampeanas”, planteó la diputada de Comunidad Organizada.

“Fiduciaria La Pampa SAPEM no cuenta con un control posterior del Tribunal de Cuentas ni en su ley de creación, ni su estatuto , cuestión que si fue prevista en el Estatuto de Pampetrol, a pesar de las irregularidades en sus balances, los que no son informados de manera debida a esta Cámara. Por ello nuestro voto es negativo hasta tanto no cumplan con la ley para verificar el destino de fondos públicos y la transparencia de los mismos”, concluyó Fonseca

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios