Giorgis: “acusar de doble vara a la gestión de Torroba es inaceptable”

La concejal del Frepam, Claudia Giorgis, salió en defensa del ex intendente Francisco Torroba y criticó al oficialismo por su política con los trabajadores y trabajadoras de ex planes municipales.

A través de un comunicado, Giorgis señaló que “acusar de doble vara a la gestión de Torroba es inaceptable y no se lo cree nadie. Cuando fuimos justamente los integrantes del Frepam los que acompañamos desde el pase a planta hasta ahora cada uno de los derechos que fueron adquiriendo y no fuimos precisamente nosotros los que los “negreamos” durante años”.

“La verdad que es una gran gorilada la respuesta de las autoridades municipales a los Ex-Planes el día viernes. Es lo que pasa cuando no tienen en la cabeza la idea de reconocer derechos de verdad a los y las trabajadores/as”, cuestionó.

“Si lo que les dijeron las autoridades municipales fuera real y no una maniobra distractiva más para que se termine el año legislativo la pregunta es ¿ porque no le plantearon hace 8 meses este “argumento” y los tuvieron a las vueltas con la mentira de que no había fondos suficientes?”, se preguntó.

“Claro, lo que pasa que ese argumento de que no hay plata no lo pueden sostener mirando a la cara a los trabajadores porque ellos conocen muy bien que han ingresado 200 personas al Municipio en esta gestión, saben bien que la planta de funcionarios se incrementó en un 20 por ciento con lo que eso significa económicamente y saben muy bien como y en que se gasta en esta gestión. Es decir saben muy bien que no han sido priorizados en el destino de los recursos que esta gestión ha tenido como nadie”, señaló.

“Entonces intentan sacar de la galera y a tono de golpe bajo una Resolución de la gestión del Ex –Intendente del Frepam Francisco Torroba que nada tiene que ver con el contexto y las posibilidades actuales. Esa resolución fue lo que se pudo hacer en ese momento y para ese reclamo en particular donde los trabajadores reclamaban todo la retroactividad, más los aportes no realizados por el Estado en todos esos años para atrás, más los intereses. Algo imposible de cumplir en las excasisimas arcas municipales de ese momento. No obstante fue justamente en la gestión de Torroba donde – aún con dificultades financieras- se fue avanzando en derechos a estos trabajadores (jornada reducida personal de comedores, días francos y vacaciones en función de los años reales trabajados , premio por los 15 y 25 años computando los años trabajados como plan, compensación jubilatoria, entre otras.) como bien lo detallaron y documentaron públicamente el Diputado Provincial Marcos Cuelle y el Concejal Gustavo Estavilla”, recordó la concejala.

“Esa Resolución del 2010 no tiene ningún valor legal frente al actual reclamo y no es impedimento alguno para reconocer hoy mediante Ordenanza (como lo hemos hecho siempre en la Municipalidad de Santa Rosa) el reclamo de la antigüedad de ahora en adelante como lo piden los trabajadores en el reclamo actual, inclusive con la flexibilidad de pagarlo escalonadamente durante el año próximo. Las autoridades Municipales no tienen ningún impedimento para pagar esta antigüedad si hubiera voluntad política de sancionar la Ordenanza que está en tratamiento en el Concejo Deliberante”, indicó Giorgis.

“Es decir que no hay ningún fallo judicial que impida este reconocimiento a no ser que el Intendente di Nápoli se escude en los conceptos de la Corte Menemista porque claramente no tiene la voluntad política de reconocer derechos a estos trabajadores. Pero además con la sanción de la Ordenanza no hay fallos antiguos que valgan, todos saben que en materia laboral lo que no se puede hacer es legislar unilateralmente cuando es a la baja pero aquí estaríamos legislando a la alta con relación a la situación actual de los trabajadores, esto es, en beneficio del trabajador está absolutamente permitido. Esto lo sabemos todos”, sostuvo.

“Si nos hubiéramos manejado con los conceptos de la Corte Menemista tampoco los hubiéramos pasado a planta en el año 2007 porque supuestamente “no eran trabajadores”. Sin embargo desde el Concejo Deliberante de aquel momento tuvimos la voluntad política de impulsar y darle forma legal a lo que era una realidad: eran trabajadores de carne y hueso que cumplían funciones reales para la ciudad durante más de una década pero “en negro” para el Estado. Y fue un acuerdo político de las y los concejales en ese momento de avanzar en ese reconocimiento. Es decir que eso ya no está en discusión. Luego en las sucesivas gestiones de diferentes colores políticos se le fueron reconociendo de acuerdo a las posibilidades económicas y mediante Ordenanzas otros derechos como mencionamos. Y debemos seguir en este camino”, dijo Giorgis.

“Que los reclamos de los trabajadores ex – Planes de Santa Rosa reclaman algo que lo pueden reclamar el resto de las personas en la misma situación en la Provincia es verdad, pero eso no quita que lo hagamos. Al contrario quizás suceda lo mismo que cuando los pasamos a planta: eso fue tomado como base para una ley provincial posterior que abarcó a todos. Justamente porque habíamos legislado a la alta”, precisó.

“Ahora podemos repetir la historia, recursos hay, impedimentos legales para sanciona la Ordenanza ninguno, sólo falta la decisión política en atender un reclamo por más de justo en un momento en que las finanzas de la Municipalidad lo permiten. TODAVIA ESTAN A TIEMPO!!!!”, cerró la concejala del Frepam.

