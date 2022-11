Comenzó el Abierto de Primavera de Ajedrez

Compartir esta noticia:











El lunes 31 de octubre a partir de las 20:30 horas, en las instalaciones del Club Social el Círculo, se puso en marcha la edición 2022 del tradicional Torneo Abierto de Primavera de Ajedrez.

El torneo de carácter abierto se disputará por sistema suizo a siete rondas los días lunes, miércoles y viernes hasta el 14 de noviembre.

Diecisiete son los ajedrecistas que disputan el evento que que arrojó los siguientes resultados en su primera fecha.

1) Diego De Marzi 1 Vs. Ezequiel Baez 0; 2) Nelson Flores 0 Vs. Joaquín Llanos 1; 3) Kevin García 1 Vs. Oscar Moreno 0; 4) Franco Otamendi 0 Vs. Juan Rossi 1; 5) Hugo Tarancón 1 Vs. Sebastián Quiña 0; 6) Marcos Rodriguez 1 Vs. Antonio Fernandez 0; 7) Adolfo Olguín «05» Vs. Luis Soria «05»; 8) Tomás Antu 0 Vs. Axel Adamski 1; 9) Mateo Vera 1 Vs. Bye .

La segunda fecha se disputará el día miércoles 2, desde las 20:30 horas. con los siguientes enfrentamientos.

1) Juan Rossi Vs. Diego De Marzi; 2) Joaquín Llanos Vs. Hugo Tarancón; 3) Mateo Vera Vs. Kevin García; 4) Axel Adamski Vs. Adolfo Olguín; 5) Luis Soria Vs. Antonio Fernandez; 6) Ezequiel Baez Vs. Franco Otamendi; 7) Oscar Moreno Vs. Tomás Antu; 8) Sebastián Quiña Vs. Bye; 9) Nelson Flores Vs. Bye.; 9) Marcos Rodriguez Vs. Bye.

