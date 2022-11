Rodrigo Mora cena con hinchas de River en Santa Rosa

Compartir esta noticia:











Este 5 de noviembre el exjugador millonario llega a la capital pampeana para participar de una cena organizada por la peña riverplatense.

La cena se hará este sábado en el Club Argentino y las entradas todavía se pueden comprar. Para la cena, con todo incluido, habrá:

Entrada – Asado con ensalada / Mesa de dulces – Bebida libre.

La peña anunció “muchos sorteos. Entre ellos VIAJE a ver al millonarios y CAMISETA con la firma de los jugadores del más grande”.

Puntos de venta habilitados:

La Casa de las Cocinas – Spinetto 45

Horario: 9.00hs a 12.00hs / 17.00hs a 19.30hs

@organizaciongette – Av. San Martín 594 esquina Oliver – Horario: 8.00hs a 15.00hs

Para más información, podes comunicarte al: 2954576679

Rodrigo Nicanor Mora Núñez es un exfutbolista uruguayo que también posee la nacionalidad argentina. Jugó como delantero hasta su retiro en River Plate de la Primera División de Argentina

El 6 de enero de 2019, el mismo día que River comunica que el jugador no comenzaría la pretemporada en su país natal por no encontrarse apto físicamente, anuncia su retiro del fútbol profesional debido a su lesión de cadera, de la cual no logra recuperarse.

El día 13 de julio de 2019 se realizó el partido de despedida ante más de 50 mil personas en el Estadio Vespucio Liberti de River Plate.

