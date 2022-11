Crimen de Lucio: la Fiscalía pedirá prisión perpetua para Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez

Compartir esta noticia:











Así lo adelantó el Fiscal General Máximo Paulucci. El juicio se inicia el jueves. Hay más de 60 testigos citados.

Este miércoles, el equipo del Ministerio Público Fiscal, encargado de la acusación del estado contra Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, acusadas por el crimen de Lucio Dupuy, dio detalles del proceso judicial que comenzará mañana.

Los integrantes del equipo del Ministerio Público Fiscal, Verónica Ferrero, Walter Martos, Mónica Rivera, Marcos Sacco y el fiscal general Máximo Paulucci, dieron detalles sobre el inicio del juicio por el crimen de Lucio Dupuy.

“Mañana iniciará este debate de tanta trascendencia. Las expectativas son de máxima. Consideramos que la investigación fue completa, fue eficiente y las pruebas son suficientes para requerir la pena de prisión perpetua para ambas acusadas”, dijo Paulucci.

El juicio se dividirá en dos partes: en una de ellas para determinar si Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, son culpables y en la otra parte, la pena en su contra. “Esto es así, porque puede haber otras teorías. La defensa tendrá su estrategia y nosotros litigamos. Tenemos una hipótesis que se sostuvo en la investigación y que se va a sostener en esta etapa del juicio, que implica una pena de prisión perpetua”, sostuvo el fiscal general. Para el caso de poder acreditarla, no tiene tasación, no tiene mínimos o máximos. Perpetua, es perpetua”.

Consultado sobre si cambia en algo la presencia en el juicio de las acusadas, Paulucci dijo que no. “Nuestro trabajo es demostrar que las pruebas son suficientes para tener certeza condenatoria. Y el objetivo es que termine este proceso con ese resultado. Que estén presentes, es parte de lo que ocurre en cualquier juicio. Es verdad que no estuvieron presentes, sí en forma virtual, pero no cambia en nada”.

“Entendemos que tiene que haber medidas de seguridad, por cuestiones que han ocurrido en el inicio de la investigación, por la conmoción y la trascendencia que el caso tiene. Es un hecho social, muy doloroso para la familia y la sociedad en general. Eso implica un diseño y una estructura distinta a la de un juicio común, además, de que es un juicio a puertas cerradas”, agregó.

Por su parte, Walter Martos, recordó que se llega al juicio con dos personas acusadas, por hechos que ocurrieron a lo largo de la vida de Lucio. “La teoría del caso de la Fiscalía y eso es lo que se probará en debate, es que efectivamente existió un maltrato infantil crónico que derivó en el día 26 de noviembre del año pasado, en una agresión tal que le provocó la muerte. Esa es la teoría del caso de la Fiscalía, agravada por una situación de circunstancias de abuso sexual”.

“Este es un motivo por lo cuales el debate va a ser oral, pero no público, por tratarse y ventilar una situación de un menor de edad. Por este hecho, llegan acusadas estas dos personas. La calificación jurídica que el equipo de trabajo de la fiscalía, es de homicidio triplemente calificado, para la mamá (Magdalena Espósito Valenti), por ser la ascendiente, con alevosía y ensañamiento, en concurso real de abuso sexual, triplemente calificado, por ser la ascendiente, por el concurso de dos personas y por aprovechar la convivencia entre un mayor de edad, víctimario y un menor de edad, víctima”, dijo Martos.

“En el caso de su pareja (Abigail Páez), también llega acusada por los mismos hechos, en el caso de coautores y por el homicidio, en este caso doblemente calificado, por ensañamiento y alevosía, en concurso real, con abuso sexual triplemente calificado, por ser la guardadora al momento de los hechos, por el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia entre victimario y un menor víctima. Esa es la acusación, para eso se formó un equipo de trabajo y son las únicas dos acusadas al día de la fecha. Es el único legajo de investigación abierto y el cual vamos a debatir y probar a lo largo del debate la responsabilidad penal”.

Consultado sobre si puede haber más acusados o responsabilidades, Martos dijo que “a este debate se llega con hechos puntuales y una calificación jurídica puntual. Luego el tribunal deberá resolver, después de celebrado el debate, sobre los hechos y si existieron otras responsabilidades o una sanción penal”.

En referencia a la diferencia entre la calificación jurídica de la fiscalía y de la querella, que plantea además que fue crimen por odio de género, Verónica Ferrero señaló que “se debe acreditar este odio de género. La Fiscalía, a esa calificación, no la sostuvo y será prueba de la querella esa cuestión”.

“Nosotros hicimos un análisis de la prueba, que nos llevó a una calificación jurídica que propusimos. Yo estaba de turno ese día, el 26 de noviembre del 2021 y comenzamos a trabajar desde las 10 de la noche en adelante, hasta el día de hoy. Y la prueba que se fue recolectando, dio, a nuestro entender, la calificación jurídica que nosotros planteamos. Esto no quiere decir que la querella en este caso, pueda plantear pruebas que considere necesarias para acreditar su teoría del caso y su calificación jurídica”, agregó.

“Es decir que a toda la acusación de la Fiscalía, la querella la acompaña y suma un agravante más. Son dos acusaciones que el tribunal tendrá en cuenta al momento de resolver”.

Interrogado el equipo sobre si la Fiscalía también tuvo en cuenta el estado de Lucio, en una etapa previa, tanto en Salud Pública como en establecimientos educativos, se precisó que “no queremos hacer referencia a la prueba que se ventilará en el proceso. El interés y el énfasis que puso la Fiscalía es poder llegar con la prueba fuerte para acreditar los hechos y la calificación jurídica. Lo que se menciona (en referencia a situaciones previas), será parte del debate y no vamos a adelantarlo en este momento”.

El debate se desarrollará del 10 de noviembre al 22 de diciembre. “Pasarán 105 testigos, entre los cuales estarán familiares de Lucio, profesionales que han intervenido en la instancia de la investigación fiscal: peritos, forenses, personas que han realizado pericias sobre bienes informáticos, personal de salud, de educación, médicos y maestras que atendieron a Lucio y demás”.

“Esto en la primera etapa del debate, que concluye el 22 de diciembre. Posterior a eso, habrá una resolución del Tribunal analizando todas las pruebas y determinando si o no las dos acusadas, son condenadas por estos hechos”.

En referencia a si habrá una resolución antes de fin de año, se informó que “una vez que termine la primera etapa del debate, el 22 de diciembre, los jueces tienen un plazo de días hábiles y esto nos lleva a que la resolución, por una cuestión de plazos, esté posiblemente para luego de que culmine la Feria Judicial, en febrero del año que viene”.

Consultados sobre si las acusadas estarán en todas las audiencias, se contestó que tienen el derecho a participar de todas las audiencias. “Si ellas van a querer permanecer todos los días en las Salas de Audiencia o en una sala contigua, se verá con el avance de las audiencias del debate”.

“Si bien en un principio se informó que las acusadas no iban a estar presentes, el Tribunal decidió que sí lo estén. Es una decisión del Tribunal, está dentro de las competencias del tribunal, cómo llevar adelante las audiencias. Los acusados tienen derecho a estar en la audiencia de debate, para poder ejercer la defensa material, para poder hablar con su defensor, para aclarar alguna cuestión. Es parte de un derecho constitucional”.

En referencia al tiempo de la investigación por parte de la Fiscalía, se destacó que se hizo en un tiempo que está dentro de lo que establece el Código Procesal Penal. “Además, siguiendo y respetando las pruebas que tuvimos que hacer, porque una pericia derivaba en otra y se solicitó, es decir hasta agotar todas las medidas probatorias posibles para acreditar el hecho. Fue el tiempo que nos llevó, por demás sobrado a lo que establece el Código Procesal Penal. Nuestra responsabilidad, era acreditar los hechos”.

Para la primera jornada, se espera la declaración de Cristian Dupuy. “Él es querellante, porque para asistir al resto de las audiencias, tiene que declarar primero. Los testigos no pueden escuchar lo que otros declaran, para que no los influyan en sus testimonios. Por eso, a pedido de la querella, declarará primero, a los efectos si quiere venir el resto de las audiencias, pueda hacerlo”.

