Un grupo de vecinos insiste con el rechazo a los semáforos en Tello y Circunvalación

Este miércoles realizaron una volanteada para pedir que se haga otra obra en lugar de la semaforización.

Un grupo de vecinos proponen que en lugar de la semaforización de la zona de avenida Illia y Tello, se coloquen cinco reductores de velocidad, entre la calle Carman y la calle Tello.









Rechazan los semáforos porque consideran que “va a provocar un caos de tránsito”. Hicieron una volanteada para que la propuesta realizada el 21 de octubre sea “al menos contemplada” por la Municipalidad y la Provincia.

Hace poco más de dos semanas presentaron la propuesta de reductores de velocidad en contraposición de la que acordaron el Gobierno de La Pampa y el de Santa Rosa.

“Estamos pidiendo que alguna autoridad nos reciba antes de poner en marcha la obra”, dijo el arquitecto Daniel Morán a FM FULL de la capital pampeana.

“Esto no es una cuestión política, somos los vecinos que proponemos otra solución”, dijo Morán respecto de los comentarios que se hicieron al ver que de las manifestaciones participaron dirigentes de Juntos por el Cambio, entre ellos, los concejales Pablo Pera de la UCR y Marcelo Guerrero, del PRO. También estaba el presidente del partido PRO, Enrique Juan.

“Esto no es política, o no es partidario, política es todo, pero no es algo que hacemos por un partido”, insistió.

El proyecto que financiará la Provincia establece la semaforización vehicular y peatonal, lo que implica que se prohíban los giros a la izquierda desde la calzada principal, debiéndose realizar la maniobra desde calle colectora.

Para ello se coordinará la semaforización con el cruce de Circunvalación Santiago Marzo, en una velocidad promedio de 45Km. Los semáforos serán comandados por un controlador digital programable y tendrán cinco (5) movimientos. Además se realizarán las obras eléctricas y de mampostería necesarias.

