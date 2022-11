Martín Ardohain: “se ha roto la relación de los vecinos y falta la presencia del estado”

Compartir esta noticia:











El precandidato a intendente de Santa Rosa por Propuesta Federal opinó que el estado no llega a toda la comunidad. “Esto no es contra ningún sector, ni contra nadie, hay que mirar para adelante”, dijo Ardohain.

El precandidato a intendente por Propuesta Federal, Martín Ardohain, aseguró en declaraciones radiales que trabajará por una lista de unidad en Juntos por el Cambio para la capital pampeana. “Me interesa mucho la unidad en Santa Rosa, pero si no se pudiera hacer, iremos a una interna limpia y sana con referentes del radicalismo y otras fuerzas que quieran participar”.









En referencia a la convocatoria a otras fuerzas políticas, como Comunidad Organizada, Ardohain dijo que “se abrió la puerta a todos, no se dijo a nadie que no. Se dio mandato al presidente del partido y a referentes del interior para llevar a cabo charlas. Estas charlas más que por lo electora, tienen que ser en principios, coincidencias, en qué queremos para Santa Rosa y la provincia y se dejó abierto a todas las fuerzas que quieran integrar, tengan representatividad o no. Se les dio mandato a tres personas, para llevar a cabo todas las charlas y puntos de acuerdo, en proyectos”.

“Esto incluye a todas las fuerzas políticas. Está el Peronismo Federal, Uno, el partido de los evangélicos (Pueblo Nuevo). Hay un montón de fuerzas políticas, con papeles al día y otras que se están conformando. Son un montón de sectores políticos con los que nos estamos juntando y tienen ganas a sumarse a Juntos por el Cambio”.

Ardohain señaló que en la capital pampeana “se ha roto la relación entre los vecinos. Una parte muy importante, es la falta de un estado presente. Hoy lo vivimos en las calles y los barrios. En el tránsito, cada uno hace lo quiere e impera la ley más fuerte”, opinó en declaraciones a periodistas de FM Radio Noticias.

“En los últimos años, hemos sufrido un deterioro social, del ‘vale todo’ o del ‘no me importa nada’ y esto tiene que ver con una falta de un rol de cuidado y también con la educación”, opinó el actual legislador de Propuesta Federal.

“En Santa Rosa tenemos cosas para mejorar. Todo nos quejamos del tránsito o por la basura. Esto no es contra ningún sector, ni contra nadie, hay que mirar para adelante. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir igual o peor”, afirmó Ardohain.

“Falta en Santa Rosa presencia del estado, en temas como la seguridad. El otro día, una señora decía que un vecino le había robado la luz y no tenía a quién llamar del estado. Lo mismo, madres que salen a los chicos a jugar a la calle o a la escuela. Falta un estado que ordene”, criticó Ardohain.

Para Ardohain, Propuesta Federal no propone un estado mínimo. “Lo que queremos es un estado inteligente, que no vayas a hacer un trámite y estés cuatro horas. O que sea transparente, que se capacite a la gente, en atención al público. Ese es un estado presente, de manera inteligente Lo que necesitamos no es estado sí o estado no, necesitamos que funcionen las cosas, que haya acceso a la información pública”.

“La gente puede ir a una oficina pública y ver la cantidad de gente que hay y la atención. Y no tengo nada contra el empleado, porque es lo más importante que vamos a tener. Pero ese empleado tiene que estar capacitado, en condiciones buenas, con un lugar de trabajo acomodado y con las herramientas que necesita. Y atendiendo al público, que es para lo que está. Y en muchos lugares, del estado, la atención es lenta, no mala, pero lenta. Fui el otro día a pagar un servicio, a predisposición era espectacular, pero estuve dos horas y media para pagar un servicio, que tendría que haber sido en diez minutos. Lo que necesitamos, es hacer esas cosas más eficientes, no privado o estatal, sino que las cosas salgan bien, porque ahí mejora la calidad de vida de todos nosotros”, cerró Ardohain.

