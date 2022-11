Compartir esta noticia:











El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, Roberto Robledo, celebró la decisión del gobernador Sergio Ziliotto de transferir en carácter de donación casi el 47% del dominio de un inmueble, propiedad de la Provincia, al Club Sportivo Independiente de General Pico. Hoy se aprobó el proyecto en Comisión, por lo que se tratará en el recinto legislativo.

Roberto Robledo explicó que se trata del proyecto 84/22, del Poder Ejecutivo Provincial, “se acaba de aprobar en Comisión, como siempre los diputados oficialistas dimos el apoyo a este proyecto donde se dona el 46,89% del domino de este bien, que es propiedad de la Provincia. Se transfiere al Club Sportivo Independiente, la gente del PRO y de la UCR fijarán posición en Cámara”.









Por lo pronto, ingresaría en esta Sesión y se trataría el próximo jueves, a fin de dar la aprobación definitiva, “espero que los bloques que fijan posición acompañen el Proyecto, creo no habrá problemas y se aprobará este proyecto ya que se trata de una institución muy cara a los sentimientos de todos los piquenses y en particular de los hinchas y socios del Club. La institución no puede enajenar el porcentaje respectivo, por lo que tiene prohibición de vender, pero se queda con el porcentaje que le dona el Gobierno provincial”, agregó el legislador.

Con el proyecto la institución recupera casi el 47% del inmueble, ubicado en el centro de General Pico, actualmente posee el 11% y el resto es de particulares.

A modo de cierre destacó la decisión del Gobernador ya que es en apoyo a una institución que trabaja mucho por sus socios y la comunidad, “es muy positiva la ayuda del Gobierno provincial a las instituciones, al fomento del deporte, de las actividades de esparcimiento, porque es en bienestar de todos los y las piquenses”.

Emblemático

Días atrás se había informado respecto al envío a la Legislatura pampeana del proyecto que hoy pasó la Comisión de Hacienda y Presupuesto. La transferencia del porcentaje de la propiedad que se proyecta se vincula directamente con la institución, con su funcionamiento, con la finalidad social que persigue, la cual es ajena a cualquier tipo de fines lucrativos compatible con el bien común. En efecto, conforme a su estatuto, el club Sportivo Independiente estableció como fines primordiales el de fomentar entre sus asociados toda clase de deportes útiles y posibles; mejorar las prácticas deportivas y la cultura deportiva en general. El proyecto también destaca que la donación se realizaría con cargos a la institución por el plazo máximo de 10 años, a computarse desde la fecha del instrumento público por el cual se traslade el dominio.

Los cargos comprenden la obligación de ceder el uso de sus instalaciones y espacios a la Provincia, para que ésta a través de las áreas competentes, desarrolle distintos programas y jornadas que involucran actividades deportivas, recreativas, de contención, de enseñanza y de educación, destinados a los niños, niñas y adolescentes.

En lo más de 100 años de vida el club demostró ser una institución muy importante para la ciudad y para la Provincia. El inmueble en cuestión es un emblema de la institución y se encuentra ubicado en la zona centro de la ciudad, el cual ha sido sede de la institución.

La donación se realizará con cargos a cumplir por parte de la institución. Los mismos resultan ser la inenajenabilidad del porcentaje respectivo por el cual tienen la prohibición de vender o ceder el derecho o el dominio como así también la prohibición de gravar el referido porcentaje.

El presidente del Club Sportivo Independiente, Damián Brun, había adelantado su visión positiva por el Proyecto enviado por el gobernador, Sergio Ziliotto. «Para nosotros no solo es una alegría e importantísimo recuperar patrimonio sino que era algo muy esperado, esto data de hace 15 años, venimos gestionándolo y buscando la vuelta para que se restituyera al club. La verdad que nos sorprendió gratamente que se fuera concretando el proyecto de ley, sabemos el esfuerzo que se hace para ello y lo que significa restituir patrimonio en estas condiciones así que muy agradecidos” señaló a la APN, por la concreción del Proyecto que comenzó a cimentarse tras una reunión de la dirigencia «Roja» con la intendenta Fernanda Alonso y, más tarde, con el gobernador Sergio Ziliotto.

Se trata de un amplio predio en la ex sede social del Club, en calle 18 entre 15 y 17, en pleno centro de la ciudad por el cual, según el dirigente «Mens Sana», “habíamos empezado a hablar con el resto de los condóminos para ir recuperando porcentajes, y esto va a ser un empujón muy importante para poder concretarlo”, añadió Brun en esa oportunidad.

