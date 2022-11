No más de 140 kilómetros: La Pampa presentará proyecto para limitar la velocidad máxima de los vehículos en Argentina

Compartir esta noticia:











Así lo adelantó el miércoles, el ministro de Seguridad, Horacio Di Nápoli. La propuesta, será elevada al Consejo Federal de Seguridad Vialidad.

El ministro de Seguridad de La Pampa, Horacio Di Nápoli, adelantó en Genera Pico que la provincia presentará un proyecto en el Consejo Federal de Seguridad Vial, para ponerle un tope a las velocidades máximas en el país y que no superen los 140 kilómetros por hora.

“Estamos llevando como propuesta al Consejo Federal de Seguridad Vial una importante propuesta”, afirmó el Ministro Di Napoli desde el Concejo Deliberante de General Pico en el marco del desarrollo de una campaña vinculada a la educación vial.

Este miércoles el presidente del Concejo Deliberante de General Pico, Daniel López recibió los ministros de Educación y de Seguridad de la provincia de La Pampa, Pablo Maccione y Horacio Di Napoli, respectivamente, en el marco del desarrollo de una campaña vinculada a la educación vial que impulsa el cuerpo deliberativo y está dirigida a estudiantes del ciclo secundario de General Pico.

Esta propuesta que tuvo lugar en el edificio de calles 13 y 24, durante 3 días consecutivos en doble turno, consistió en la presentación de un simulador de realidad virtual por parte de la Fundación Conducción Consciente que cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales especializados en educación y seguridad vial que trabajan para contribuir a la profesionalización de la conducción y así aportar a la reducción de los siniestros viales y sus consecuencias.

Los funcionarios dieron la bienvenida a los y las estudiantes presentes, en este caso un grupo del colegio EPET 2 y otro del establecimiento Silvia Machicote, y posteriormente dialogaron con la prensa presente en el lugar.

En primera instancia el presidente del Concejo estableció “es satisfactorio poder coordinar esfuerzos e impulsar acciones que repercutan en mejorar algún aspecto de la vida en comunidad. Es bien sabido que el tránsito es una preocupación para todas las personas porque enfrentamos la calle día a día, porque nuestros seres queridos circulan permanentemente y algunos índices preocupan, es por ello que desde el Concejo nos propusimos ocuparnos y generar espacios que apelen a la concientización sobre la importancia de respetar las normas de tránsito porque en definitiva es respetar la vida”.

“Agradecido al ministerio de Educación, al de Seguridad porque nos acompañaron en estas jornadas, y no solo en estas, sino que a lo largo del año pudimos llevar adelante acciones conjuntas con distintos temas. Vinculado a la seguridad vial además pudimos articular con la Fundación Estrellas Amarillas que nos han acompañado. Pensemos que todo esto nos permite el acercamiento de las escuelas, de los y las estudiantes, pasaron por el Concejo en estos últimos días alrededor de 500 estudiantes de 16 años en adelante que son aquellos que están con más proximidad a sacar el carnet de conducir. Apuntamos a involucrar a los y las jóvenes porque son ellos protagonistas y además multiplican el mensaje en otros ámbitos”, estableció Daniel López.

Educación

Pablo Maccione, responsable de la cartera educativa provincial sostuvo que “Visitamos hoy el Concejo a partir de la invitación de Daniel (López) a participar de esta formación que compartimos y agradecemos. Desde el sistema educativo por supuesto se trabaja con la educación vial porque está en los contenidos curriculares, hacemos formación docente en forma permanente con convenios con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, articulando con el Ministerio de la provincia. Pero además de todo esto acompañamos y agradecemos cada articulación tanto con ONGs como con otras áreas de los distintos gobiernos”.

“Cada espacio de formación es importante es importante porque no sólo lo que hace a la práctica o al aprendizaje de normativa de tránsito o de aprender a manejar sino con todo lo que tiene que ver con la formación de responsabilidad que tenemos. Debemos internalizar la responsabilidad individual, cumplir las normativas y respetar”, agregó Maccione.

Por otro lado, aseguró “Son cambios profundos recordemos que cuando éramos chicos no había cinturón obligatorio, ni había que prender las luces para la circulación y ahora te subís a un auto y tu sobrino, tu ahijado, te dicen inmediatamente ponete el cinturón. Hay mucha información, pero por supuesto después pasa por la responsabilidad de los adultos también, es cierto que lo que se va internalizando en los niños, niñas y jóvenes después pasa a ser algo adquirido y que no entra en discusión cómo podemos tener nosotros donde tuvimos un cambio de normativa cuando ya habíamos salido de las instituciones educativas”.

Seguridad

Horacio Di Napoli, ministro de Seguridad de la provincia, tuvo palabras de agradecimiento para con las personas presentes incluido al presidente del Concejo Deliberante por la invitación a participar de estas jornadas. Además, aseguró estar muy comprometido con esta temática “porque si hay una sola persona víctima de un siniestro vial ya es demasiado para que nos sigamos ocupando del tema”.

“Estamos llevando como propuesta al Consejo Federal de Seguridad Vial una importante propuesta, teniendo en cuenta que la mayor cantidad de vidas las perdemos por exceso de velocidad, para que la velocidad máxima de los vehículos en el no excedan los 140 km por hora. No tenemos miedo de trabajar para llevar esto adelante, parece una utopía, pero no. Debemos preguntarnos cuántas muertes evitamos si todos los vehículos de nuestro país tienen un tope de velocidad de 140 km. Si con esta postura llegamos a salvar una sola vida ya estamos ganando la guerra”, explicó Di Napoli.

“Esto es política de seguridad vial y cada muerte nos duele, no podemos hablar de números sino hablamos de personas que perdemos y eso nos tiene que motorizar para continuar trabajando” finalizó el ministro. (Fuente: Infopico).

