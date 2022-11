Compartir esta noticia:











Este sábado se desarrolló la cuarta Marcha del Orgullo de las Disidencias Sexuales de Santa Rosa. En un comunicado señalaron la importancia de la implementación de la Educación Sexual Integral con perspectiva de género y diversidad.

En el comunicado indican textualmente lo siguiente:

Ante el odio, ESI

Hoy salimos a la calle a gritar bien fuerte por la implementación de la Educación Sexual Integral con perspectiva de género y diversidad, dentro y fuera de todos los ámbitos educativos, públicos y privados, en todos los estamentos del Estado. La ESI debe ser prioridad en las agendas de nuestres representantes democráticos y sus partidos políticos, también, en los medios de comunicación.

Esta es la consigna de la 4ta Marcha del Orgullo de las Disidencias Sexuales de Santa Rosa, La Pampa. Para erradicar los discursos de odio hacia nuestro colectivo TLGBIQNBA+ que, en definitiva, son los que permiten la comisión de delitos aberrantes, la discriminación cotidiana, la exclusión laboral, el maltrato social naturalizado en la burla y el menosprecio y la concreción de políticas públicas que no otorgan equidad de derechos. Pedimos que al odio se lo enfrente con educación. Para ponerle freno a la violencia, toda la sociedad debe contar con educación, conocimientos y acceso a información segura y confiable.

¡Marchamos por infancias libres de discriminación y de violencias! Para que todes podamos vivir libremente, para poder elegir desde que llegamos a la vida, cada quien, a su tiempo y su manera, libres de obstáculos sociales, culturales, económicos y políticos. Para construirnos como personas respetuosas capaces de convivir en la diversidad, que sepamos abrazar la pluralidad de existencias sexo genéricas, que contemplemos correctamente a las neurodivergencias y que podamos nutrirnos de todas estas formas diversas para avanzar hacia un mundo plural, de justicia y equidad.

Exigimos que el Estado resguarde a todas las infancias, para que no hayan niños, niñas ni niñes víctimas de una sociedad desaprensiva e ignorante. ¡Basta de chineo! Una aberración tan solo puede estar naturalizada en una sociedad impregnada de violencia.

Continuamos las luchas de quienes nos antecedieron en la resistencia contra un Estado que sistemáticamente arroja a la prostitución, al abandono y al sufrimiento a la población Trans. Marchamos porque queremos cambiar el destino impuesto a la marginalidad social de las diversidades. La inclusión resultante de la Ley de promoción de empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero ha alcanzado a escasas personas. El Poder Ejecutivo promulgó la ley 27.636 en julio del 2021 y las incorporaciones se realizan con una lentitud pasmosa. Se trata de vidas que permanecen en la marginalidad impuesta por una sociedad neurotípica, cisheteronormativa, patriarcal, binaria y retrógrada a la que queremos cambiar. Pedimos celeridad en las incorporaciones por las leyes de inclusión e integración laboral travesti, trans.

Sabemos que hay una parte importante de la población de esta ciudad y de esta provincia que nos acompaña y les agradecemos ese cobijo, pero necesitamos que se conmuevan con nosotres, que se comprometan con la lucha que llevamos adelante; las travas, les y los trans, los putos y las tortas, las maricas, les bisexuales, les intersex, les no binaries, las personas asexuales, las personas neurodivergentes y quienes nos resistimos a seguir la imposición de la cisheterosexualidad, el binarismo y el capacitismo tan funcionales al capitalismo, al patriarcado, a la explotación tanto de animales humanos, como de animales no humanos, y de todas las formas de vida que hacen a nuestra Tierra. Somos esta tierra, no vivimos en ella, somos ella. Y lo que a ella le hagamos nos pasará. Ella es la muestra cabal de que la diversidad es la generadora de vida. No aniquilemos lo diferente, aprendamos de lo distinto, de lo diverso y crezcamos como esa totalidad que somos.

Libertad a las presas mapuches Florencia Melo, Débora Vera, Betiana Colhuan Nahuel, Romina Rosas, María Celeste Ardaiz y Martha Jaramillo. Basta de criminalizar la protesta. Al terrorismo de Estado le dijimos Nunca Más.

Nuestro reconocimiento como en cada marcha a quienes nos precedieron en la lucha. Carlos Jáuregui y César Cigliutti, fundadores de la CHA, Comunidad Homosexual Argentina. Gracias a la militancia de nuestras lesbianas pioneras en la visibilización de nuestras existencias. Ilse Fuskova, Teresa de Rito, Mónica Santino, Adriana Carrasco. A nuestras lideresas travestis Diana Sacayán, Lohana Berkins, Marlene Wayar, Susy Shock.

Renovamos nuestro reclamo por la aparición de Tehuel de la Torre. Seguimos desde hace 1 año y 7 meses sin saber dónde está. Dejó su casa el 11 de marzo del año pasado. Un joven trans, desaparecido cuando salió para una entrevista de trabajo precarizado. ¿Y qué hace el Estado? Criminaliza su reclamo de búsqueda. Exigimos la absolución de Pierina Nochetti, judicializada por pintar una pared visibilizando la desaparición de Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? ¡El Estado es responsable!

Celebramos lo conseguido y reclamamos que se ejecuten las políticas públicas obtenidas con la lucha. Por eso exigimos a los Estados la implementación efectiva de la Educación Sexual Integral no binaria, fuera y dentro de todos los niveles educativos, gubernamentales y en los medios de comunicación, con responsabilidad, con capacitación, con respeto, para alcanzar el trato justo que se nos sigue negando.

Insistimos en que es urgente que se reconozcan las jubilaciones para las sobrevivientes travestis y trans de un sistema que les expulsa desde su niñez, de la educación, de la salud y del mercado laboral formal.

¡La prostitución no debe ser el destino obligado de nadie para poder sobrevivir!

Sean coherentes con las Leyes y Resoluciones creadas, como la 136 del año 2016, mediante la cual la Cámara de Diputados y Diputadas de nuestra provincia repudió toda acción que intente reglamentar cualquier actividad que encubra la explotación contra toda mujer, hombre, adolescente, niño o niña, con la convicción de que la prostitución no es trabajo, es explotación.

Hace 11 años que también reclamamos por la implementación del «Programa Integral para la Prevención, Asistencia y Oportunidades para el Desarrollo para Víctimas de Trata de Personas por Explotación Sexual y Prostitución». Fue establecido en Santa Rosa por la ordenanza n° 4477 del año 2011 y seguimos esperando.

Celebramos la reglamentación de la ley de promoción de la inclusión laboral travesti- trans, también el DNI y el CUIT no binario, el aborto legal y gratuito. Pero si estas leyes no mejoran nuestra realidad, se quedan en la formalidad y no son creadoras de acceso a los derechos que venimos reclamando, terminan siendo una puesta en escena.

Celebramos contar con la declaración de interés legislativo de esta marcha. Celebramos que la Municipalidad de Santa Rosa haya instituido por Ordenanza la declaración del tercer sábado de noviembre de cada año como el Día del orgullo LGBTIQNBA+, sumándose así a las declaraciones ya hechas en años anteriores en las localidades de Toay y La Adela. Celebramos contar con el compromiso de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa para fomentar espacios de difusión de nuestros reclamos y realidades. Celebramos contar con una sociedad que avanza en el respeto a la diversidad sexual, pero exigimos celeridad en el acceso real a los derechos de un trato digno, de trabajo, de salud, vivienda y justicia, porque las vidas las estamos viviendo hoy, los derechos los tenemos que ejercer hoy, las muertes ocurren hoy, los abandonos son diarios, los incorrectos o escasos tratamientos periodísticos por desconocimiento o deliberado odio, en los medios hegemónicos de comunicación los sufrimos hoy. Y las consecuencias de todo esto las seguimos pagando hoy.

Apuren, porque la vida se renueva, pero en el camino van quedando las víctimas.

Por todo esto:

Exigimos el fortalecimiento de las políticas públicas con perspectiva de género, diversidad sexual y neurodivergencia con los correspondientes presupuestos que hagan falta para que se puedan implementar correctamente y a la brevedad.

Exigimos reconocimiento y reparación de la violencia institucional sufrida históricamente por nuestra comunidad.

Exigimos que las políticas públicas contemplen el cuidado en la vejez de las personas TLGBIQNBA+.

¡Basta de gerontofobia!

Queremos un lesbiátrico para una vejez digna en nombre de Alicia Caf y sus sueños de mariposas.

Exigimos jubilaciones y pensiones para personas mayores travestis y trans.

Exigimos que la atención de Salud Mental tenga perspectiva de géneros y un presupuesto acorde para cubrir las necesidades de todes, todas y todos.

Exigimos que se incluyan de forma gratuita en Salud Pública, métodos de cuidado para evitar las Enfermedades de Transmisión Sexual para todas las formas de relaciones sexuales.

Exigimos que se reglamente el artículo 12 de la Ley de Identidad para que se respete a todas las personas, especialmente a las niñeces y adolescencias que utilizan un nombre de pila distinto al consignado en su DNI.

Por infancias y adolescencias libres.

Abolición del chineo, basta de abuso sexual en la infancia.

Repudiamos todo tipo de abuso y violencia contra las personas con discapacidades.

Por una reforma judicial transfeminista.

Libertad a las presas mapuches. Se tiene que terminar con el extractivismo como política de estado. Basta de terricidio. Basta de racismo. Basta de criminalizar la protesta. Al terrorismo de Estado le dijimos Nunca Más.

¡Libertad a Milagro Salas!

Real implementación de políticas públicas para que el DNI no Binario deje de ser una pantalla. Queremos más derechos, no que nos quiten los ya obtenidos. Somos más que una X.

Por un Estado Laico: Fuera los conservadurismos religiosos anti derechos

Juicio y castigo por las «terapias de conversión» y otras formas de tortura.

Por una nueva Ley Nacional de respuesta integral al VIH

Basta de la criminalización del consumo de cannabis. Autocultivo ya!

Campañas masivas de prevención e información: Indetectable = Intransmisible.

Ley de protección de las características sexuales.

¡Implementación de la Educación Sexual Integral con perspectiva TLGBIQNBA+ ya!.

Abajo el binarismo estructural, arriba la diversidad popular, transfeminista, plurinacional, antirracista, anticapitalista, anticapacitista, anticolonialista y antiespecista.

¡Seguiremos marchando y pidiendo ESI, porque “Al clóset Cis-Heterosexual no volvemos Nunca Más!”

Foto: Facebook Claudia Lupardo

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios