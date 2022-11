Hay calendario electoral (caras y caretas)

Compartir esta noticia:











Si bien una foto puede ser solo eso, las imágenes que Plan B tomó al finalizar la reunión que convocó el ministro Ariel Rauschenberger para cumplir con la obligación legal de informar a las fuerzas políticas legales sobre el calendario electoral, dan cuenta de los acercamientos entre la dirigencia.

La elección interna, abierta, simultánea y obligatoria, fue convocada para el 12 de febrero y la general para el 14 de mayo de 2023.

Felicidad: Juan Carlos Tierno sonríe mientras charla con Héctor Fazzini, dirigente del MoFePa, y Enrique Juan, del PRO ¿Es un hecho que Comunidad Organizada se suma a Juntos por el Cambio? Lo que si se sabe es que va a intentar hacer otro juicio: durante la reunión, les avisó que va a impugnar la convocatoria a elecciones.

¿Este año si? En primer plano, aparece Ricardo Araujo, dirigente del Partido del Trabajo y del Pueblo (antes Partido Comunista Revolucionario), que en 2019 quedó afuera del FreJuPa, pero ingresó al Frente de Todos para la elección nacional. Detrás, a la derecha, se lo ve a Sergio Ibaceta, del Partido Comunista, y a Mariano Alfageme (de camisa), de Patria Grande. Los dos representan a fuerzas de izquierda que pertenecen al FreJuPa, que todo indica, se volvería a conformar.

Parte aparte. Miguel Ángel Chamorro pertenece a PARTE, el partido que mandó a armar el Presidente Ablerto Fernández. En 2019 no ingresaron al FreJuPa porque no tenían personería. En 2023, ese no sería un escollo.

La otra izquierda. Lucas Mateos Miguel y Jonatan Gómez, pertenecen al Movimiento Socialista de los Trabajadores. En el medio, Nahuel Díaz, al Partido Obrero. ¿Será la primera vez que se arme el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad para una elección provincial?

Todo ok. El ministro Ariel Rauschenberger saluda al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Hugo Díaz, quien asistió a la reunión informativa del calendario electoral en representación del Poder Judicial. En el medio, el senador Daniel Bensusán, apoderado del PJ, también encargado del armado electoral del oficialismo.

