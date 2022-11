“Llega este día y estamos destrozados”

Compartir esta noticia:











El sábado 26 de noviembre se cumplió un año del atroz hecho que conmovió a todo un país y por el cual en estos días se está llevando a cabo el juicio oral en contra de la madre del pequeño y su pareja en la ciudad de Santa Rosa.

“Se cumple un año, así que estamos consternados. No quiero que llegue este día, te soy sincero, porque estamos destrozados, pero bueno, hay que afrontar esto”, dijo Ramón Dupuy, abuelo del pequeño asesinado, en contacto con Infopico Radio 99.9 FM.

Ramón dialogó con el programa La Redacción mientras se encontraba en Capital Federal. “El día miércoles, la media sanción de Ley que se aprobó en Diputados, la presentamos en el Senado y gracias a Dios me dan la noticia que se entra en Comisión el día martes para que en la próxima sesión sea aprobada la Ley Lucio”, puntualizó Dupuy.

La lucha de sus abuelos

Durante este año, el abuelo de Lucio, Ramón (56), quien fundó la ONG “Asociación Civil Todos por Lucio Abel Dupuy”, impulsó una ley para que haya un registro de maltrato infantil y capacitación para funcionarios. Por ahora logró media sanción en la Cámara de Diputados.

Este sábado, junto a Silvia, encabezaron una marcha en la plaza del Congreso, en Buenos Aires.

El 10 de noviembre pasado comenzó el juicio oral por el crimen. Espósito Valenti y Páez enfrentan acusaciones de “homicidio simple agravado por haber sido cometido ensañamiento y alevosía”. También por “abuso sexual agravado” por la forma en que fue cometido y por el tiempo transcurrido. Esos delitos tienen una sola pena: prisión perpetua.

El abuelo escribió lo siguiente en la red social Facebook: «UN AÑO SIN VOS PAPITO ,Y NO LO PUEDO CREER AUN,Y EN ESTE MOMENTO ME PREGUNTO MAS QUE NUNCA EL PORQUE, PORQUE TE QUITARON EL DERECHO DE VIVIR, SI VOS ERAS LO MAS ALEGRE Y FELIZ DEL MUNDO , PORQUE TE HICIERON TODO ESTO Y NOS QUITARON ESE DE TENERTE CON NOSOTROS DONDE ERAS TAN FELIZ Y TE DIVERTIAS TANTO CON PAPA TU HNITA Y TUS PRIMITAS ,ME PREGUNTO PORQUE CADA SEGUNDO. TE AMO PAPITO. TE AMO»

Fuente: Infopico.com

