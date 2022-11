El padre y la madre de Tiziano piden que no se abandone la búsqueda: “mi hijo está vivo”

Compartir esta noticia:











Romina y Brian permanecen a la vera del río Colorado desde el domingo, cuando Tiziano fue arrastrado por la corriente.

“Que no pare la búsqueda, pero no hay embarcaciones. El que pueda ayudar que colabore, mi hijo lo está necesitando, mi hijo está convida. Pedimos que nos ayuden”, señaló Romina, la madre de Tiziano, en declaraciones a Radio Génesis 25 de Mayo.

“Con lo que pueden, vamos a estar muy agradecidos, queremos encontrarlo”, dijo Brian, también entre lágrimas.









Romina agregó que “me piden que no llore porque dicen que me van a sacar del lugar. Pido por favor que no se vayan, que sean 24 horas de búsqueda. Ya son muchas horas, y paran la búsqueda a las 7 de la tarde, y es cómo que mi vida se está terminando, porque mi hijo está ahí afuera, y nos está necesitando. Yo sé que él está vivo”, agregó.

“Dicen que no tienen los recursos para la búsqueda en la noche, dicen que no puede. Pero hay gente que me quiere ayudar a buscarlo. Pero me tienen que dejar entrar a buscarlo. Me compré un reflector y tengo linternas”, contó.

“No nos queremos mover de acá, yo sé que mi hijo está acá, que va a parecer y voy a poder abrazarlo y decirle te amo, como todos los días”, finalizó.

