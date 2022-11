FEPAMCO advirtió que cooperativas cierran sus balances en rojo

Compartir esta noticia:











El nuevo presidente de la FEPAMCO, Jorge Páez, advirtió en declaraciones radiales que la mayoría de las cooperativas en territorio pampeano cerrarán sus balances en rojo.

Páez manifestó que “es un año complicado porque las Cooperativas están haciendo su balance y las cuentas están cerrando en rojo. Venimos de dos años de pandemia y recién ahora logramos algunos aumentos en las tarifas. Y el combo cierra con la inflación del país”. Sin embargo, “los servicios no se vieron resentidos, estamos redoblando los esfuerzos para que eso no ocurra“.

Con respecto a los objetivos más importantes de la FEPAMCO del cierre de esta año y del 2023, Páez destacó que “tenemos dos temas candentes: una es la revisión tarifaria; el otro es el fondo compensador (hay muchas asimetrías en las Cooperativas de la provincia), que avanzamos muchísimo. Estamos trabajando en forma conjunta para lograr los objetivos”, dijo al portal Infopico.

En referencia a la segmentación tarifaria, señaló que “oficialmente no tenemos mayores novedades: comenzamos a retirar los subsidios no residenciales y a los N 1, que son lo de ingresos altos o lo que no se inscribieron”.

Por otra parte, destacó el crecimiento de las cooperativas en las telecomunicaciones: “Es muy importante la incursión de las Cooperativas en varias áreas: en las telecomunicaciones, en la productividad, y en otras específicas de cada organización”, señaló. (Infopico).

