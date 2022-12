Sabarots confirmó que irá por la reelección en General Acha

Compartir esta noticia:











El intendente de General Acha, Abel Sabarots, anunció que se presentará para la reelección en las elecciones de 2023. Lo haría junto a su actual viceintendenta, Judit Acri.









«Voy a presentarme para la reelección y Judit será nuevamente mi compañera de fórmula», dijo el actual intendente de General Acha al portal local Noticias del Sur.

“El frente local va a seguir con una lista de unidad y en los próximos días se van a dar a conocer los otros nombres que integrarán como concejales la boleta y que saldrán por consenso”, anunció Sabarots.

Al respecto, Adriana Leher, referenta local del Pro, dijo que el anuncio con el supuesto respaldo de Juntos por el Cambio no cuenta con el aval de su sector. «Yo no pedí la reelección de Sabarots, son militantes del Pro que trabajan con él en la Municipalidad», dijo la exdiputada y aseguró que «salieron porque Sabarots debe tener miedo que me presente».

La viceintendenta Judit Acri supo estar al frente de la Municipalidad en 2020 cuando Sabarots tuvo que internarse por más de seis meses para tratarse de un linfoma maligno y estuvo como presidenta del Concejo Deliberante durante todo este período.

