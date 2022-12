Borracho, chocó una camioneta una moto en Santa Rosa (video)

Compartir esta noticia:











El 4 de diciembre a la 5 de la mañana una camioneta dañó una moto y un auto en la capital pampeana. La policía no le toma la denuncia a uno de los afectados.

En el video se ve que el conductor de la camioneta circula por Avenida San Martín y, sin justificación aparente, pierde el control, se va contra la vereda, y choca a una moto y un automóvil: por el impacto, el vehículo de dos ruedas termina en el suelo y el de cuatro ruedas, sobre la vereda.

El joven dueño de la moto se presentó en la Seccional Primera de Policía de la capital pampeana, pero no le tomaron la denuncia. Aducen que lo tienen que arreglar los seguros, pero el causante del choque se dio a la fuga, por lo cual no se lo puede identificar para que le paguen los daños.

Se presentó en la comisaría y en fiscalía para que sea la justicia quien busque al conductor que causó los daños y así se le pueda reclamar el pago. Sin embargo, en los dos lugares oficiales le negaron la ayuda y no le tomaron la denuncia.

El joven cree que el conductor estaba en malas condiciones por un consumo problemático y que el vehículo está a nombre de otra persona, con llegada a las autoridades policiales.

“Estaba tomando tereré con unos amigos en el bulevar. De la nada vimos que andaba esta persona que chocó la moto y el auto. Se ve que era un hombre y que estaba borracho. Luego comete otra infracción, ya que cuando se escapa dobla en Urquiza desde la avenida San Martín”, contó el adolescente dueño de la moto a Plan B

“A mí lo que me importa es arreglar la moto. No puede andar una persona así al manejo de un vehículo. Es un peligro. Y también tiene que arreglar el auto, que pertenece a una persona con discapacidad”, dijo el joven.

“Me chocó la parte delantera izquierda de la moto, ahora no tengo luces, el motor hace ruido, me quedó torcida toda la parte delantera de la moto. Soy estudiante y no tengo cómo arreglarla”, lamentó.

El video lo dice todo: el conductor de la camioneta choca y de manera deliberada, se da a la fuga para no hacerse cargo del daño causado.

El adolescente tiene el seguro obligatorio contra terceros y no tiene dinero para pagar el arreglo.

