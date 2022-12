“No a la proscripción de Cristina”

Compartir esta noticia:











“Una vez más, la sociedad argentina asiste atónita a la doble vara que significa la condena a la compañera Cristina Fernández de Kirchner por un lado, y la publicidad de la recepción de dádivas por parte de jueces y fiscales, y todo ello, con la supervisión de Magnetto y demás directivos de Clarín”, afirmaron desde la línea interna, Kausa Popular.









“Con el agravante de que la condena a Cristina tiene la accesoria de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, lo que en la práctica importa lisa y llanamente la PROSCRIPCIÓN de la más importante líder política del país desde Eva Perón en adelante. Y aquí surge otro paralelismo. Eva produjo el “renunciamiento histórico” , presionada por las circunstancias históricas del momento, y para protección del Movimiento Peronista y de Perón, en un acto de amor inconmensurable. La condena de Cristina que le impedirá someterse a la voluntad popular nuevamente, es netamente producto del odio”, señalaron.

“Del odio de clase que más de 70 años después de la aparición del peronismo en la vida política argentina, no puede permitir que los pobres tengan medios para ascender socialmente mediante el trabajo y el estudio, y de este modo acceder a una vida mejor. Ellos se fijan en cómo pueden hacer para aumentar el sufrimiento de los pobres, levantando ahora el secreto bancario (medida a la que no se ha hecho lugar pese a ser imprescindible en casos de defraudación al Estado de verdadero importancia), y condicionando el pago de una miserable contribución de poco más de veinte mil pesos a los que no tienen modo de satisfacer sus necesidades básicas. Pero en ellos, el odio puede más. Siempre serán los ‘planeros’ mencionados así despectivamente, casi negando su entidad humana”, agregaron.

“Frente a este panorama deprimente, una vez más el peronismo debe salir a apoyar a su líder indiscutida. No solo nos referimos a los compañeros de base sino fundamentalmente a la dirigencia, que en lugar de andar juntando avales para sus reelecciones o elecciones novedosas, deberán ocupar su tiempo en salir a la calle a liderar la oposición a esta sentencia ridícula. Queremos verlos a todos, del primero al último, junto con los compañeros que no viven de los cargos públicos, demostrando en forma inequívoca el apoyo a nuestra líder y conductora. KAUSA POPULAR ha venido sosteniendo durante sus tres años de vida política como línea interna del PJ, en forma pública, la necesidad de unirse tras el liderazgo tan claro y tan aceptado por los humildes como el que ejerce Cristina”, indicaron.

Resaltaron que “anoche la misma Cristina instó a los peronistas a tomar en sus manos el bastón de Mariscal, tal como nos lo enseñara hace muchos años el General Perón. No lograrán hacer de la Argentina un país para pocos, y más temprano que tarde, la verdad se impondrá y podremos construir la Argentina para todos con que la mayoría del pueblo sueña”.

