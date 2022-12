EPADE: La Pampa en lo más alto del podio 

Compartir esta noticia:











A partir de los triunfos de las ambas ramas de la natación y el voley, el fútbol masculino y el básquet masculino, el atletismo femenino y el podio en ciclismo, la delegación provincial fue la mejor de todas en la competencia “Santa Cruz 2022” que reunió a deportistas de toda la Patagonia.

Tomando en cuenta lo hecho en las dos ramas de cada una de las siete disciplinas –el judo es la séptima- La Pampa lideró la clasificación final con 83 puntos, delante de Río Negro (78) y Chubut (58) en el podio, algo que no sucedía desde 2014.

Campeones

La jornada de cierre de la competencia fue a puro oro para los equipos pampeanos. A primera hora, el básquet masculino le ganó 72-53 (25-10; 36-28 y 53-29 los cuartos) a Santa Cruz y se quedó con el primer lugar. Luego fue el turno de las dos ramas del vóley, en ambos casos ante Río Negro. El femenino se impuso 3-0 (25/16; 25/22 y 25/15) y así coronó un certamen perfecto, con siete triunfos en siete presentaciones. Lo mismo sucedió con el masculino, que ganó 3-0 (25/19; 25/21; 25/23) y terminaron aun mejor: ganaron los 7 juegos, pero, además, sin ceder ningun set.

El cuarto finalista/campeón fue el fútbol, que venció 3-1 a Chubut con goles de Ramiro Pral (2) y Bruno Fernández y se ubicó en lo más alto del podio.

En cuanto a la natación el cierre, con cuatro oros, tres platas y un bronce aseguró el primer puesto para ambas ramas. Los oros los aportaron José Gramajo (200 mariposa, tiempo 2m09s67; 200 libre, 1.58.86), Martina Souto (200 libre, 2.10.83) y posta 4×100 femenino (4.13.11). Las de plata Bruno Barzola (200 mariposa, 2m13s18; y 200 libres, 2.02.15) y Morena Aranda (50 pecho, 37.00) y la de bronce el equipo masculino de 4×100 libre.

Con estos resultados, la tabla general de la competencia quedó de la siguiente manera: campeón, La Pampa, 83 puntos; segundo, Río Negro, 78; tercero, Chubut, 54; cuarto, Santa Cruz, 52; quinto, Neuquén, 47; sexto, Tierra del Fuego, 38.

Las voces

Mauro Soncini, el entrenador del equipo de vóley masculino, destacó a la Agencia Provincial de Noticias que el título fue “lograr lo que vinimos a buscar, que fue el trabajo del día a día” en referencia a que “el desarrollo del vóley es un trabajo en conjunto, que se hace desde las bases”.

Explicó que en este proceso “el Gobierno nos provee todas las necesidades, la Federación Pampeana también, y entonces se trabaja muy cómodo. La Pampa fue campeón Patagónico sub 13, sub 14, sub 16 y sub 19 este año, y esto es una ratificación de eso”. Por su parte, la entrenadora del vóley femenino, Sandra Carranza, destacó que la medalla de oro “es una alegría muy grande porque trabajamos mucho: este proceso comenzó el primer fin de semana de febrero a entrenar y recién termina hoy”.

Analizó que “las chicas hicieron lo que tenían que hacer siempre, desde lo actitudinal hasta la concentración, con el comportamiento afuera y dentro la cancha, convencidas de lo que querían, que era llegar a la final primero y de ahí en más ganarla. Por eso esto es el cierre brillante”, resumió.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios