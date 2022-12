Días frenéticos en Juntos por el Cambio: entre la candidatura “inamovible” de Maquieyra y la posible ruptura de los halcones

Compartir esta noticia:











Este miércoles 14 de diciembre a las 23:59 vence el plazo de inscripción de los frentes electorales. El diputado nacional, Martín Maquieyra, no se quiere bajar “una vez más” por Daniel Kronebeger y le pidió al radical que tenga “el mismo gesto”. Los halcones, desconcertados por el anuncio de Tierno, definen su futuro.

Juntos por el Cambio La Pampa atraviesa horas frenéticas en lo que consideran un proceso electoral distinto a los demás porque vienen de ganar las elecciones legislativas de 2021. El diputado nacional, Martín Maquieyra, fue el primero en lanzarse a la gobernación y no está dispuesto a bajar su precandidatura.

El legislador del PRO entiende que él “ya se bajó” en pos de la unidad con radicales, y espera el gesto de Daniel Kroneberger, el candidato radical que aparece con mayores chances para la interna abierta del 12 de febrero.

Plan B pudo saber que ya le comunicó la decisión a Daniel Kroneberger. El radical tiene todo listo para dar la disputa interna y luego la general. Negociaciones de última hora tratan evitar el enfrentamiento de quienes fueron compañeros de lista en 2021.

Si bien, eso no resolvería las pretensiones de Juan Carlos Marino o Martín Berhongaray, permitiría que los ganadores de hace un año volvieran a unir fuerzas.

Pero ese no es el único problema: los halcones, entre los que se encuentran Maximiliano Aliaga. Luis Bertone, Darío Casado, Adriana Leher, Oscar Logioio, avanzaron en un acuerdo para que Juan Carlos Tierno fuera parte de la interna de JxC, pero se enteraron por los medios que Comunidad Organizada no será parte de esa alianza. Sin embargo, les dejó la puerta abierta a ellos para que den el salto y se sumen a la propuesta del tiernismo.









A los halcones les interesa más la cercanía con las ideas de Milei que con las de Tierno, pero hoy, vienen a ser lo mismo: el exministro de Seguridad del gobierno de Carlos Verna, ya cerró un acuerdo con los libertarios y liberales, lo que hace imposible otra vía que implique una alianza con el diputado nacional del sector y precandidato a presidente.

Pero, hay otro pero, para muchos de los integrantes del Grupo Hotel, dejar el macrismo no forma parte de la intención inicial, cuando dieron rienda suelta al armado interno y señalaron que el sector de Mac Allister y Maquieyra no abrían el juego ni permitían voces disidentes. Dejar JxC no es una decisión fácil y siempre tienen la alternativa de volver a armar una lista dentro del frente opositor.

En el medio, resta saber qué ocurre con Santa Rosa, donde ahora se suma hasta Hipólito “Poli” Altolaguirre, y donde suenan Francisco Torroba, Martín Ardohain, Nicolás Romano, Leandro Altolaguirre y Claudia Giorgis, que ya se anotaron para la intendencia.

Los lanzamientos mediáticos no coinciden de manera necesaria con la voluntad real de dar la disputa donde dicen que la quieren dar, y en algunos casos, se trata de un posicionamiento de cara al armado de listas municipales o la provincial.

La madre de todas las batallas es la que los negociadores de Maquieyra y Kroneberger llevan a cabo a contrarreloj. A Juntos por el Cambio no le da lo mismo un enfrentamiento entre ellos, quienes lograron dar el mensaje de que la alianza era más importante que los nombres en 2021, pero hoy esos está en duda, y las prioridades podrían enrocarse.

