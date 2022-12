Desesperada búsqueda: Apareció la bebé que fue robada en un hospital de Lomas de Zamora

Compartir esta noticia:











La beba que fue robada hoy del hospital Alende del partido bonaerense de Lomas de Zamora apareció y está con su mamá en el centro de salud, informaron los familiares, mientras que una mujer se encuentra detenida por el hecho en la localidad de Luis Guillón, indicaron fuentes allegadas a la investigación.



Un tío de la niña, Daniel, afirmó a Télam que «la beba ya está con la mamá» y agregó que la abuela confirmó que «era Ailyn. La encontraron, hace media hora que la encontraron. Esperemos que se haga justicia».



Minutos antes, María, abuela paterna de la beba, sostuvo a esta agencia que la beba «ya está en el hospital y que la están revisando» y luego ingresó al establecimiento junto a las autoridades de la institución.



La prima de la mamá contó cómo encontraron a la beba: «Una chica que trabaja en una estación de servicio en Luis Guillón vio a una mujer nerviosa con una bebé recién nacida que fue a comprar leche, y entonces llamó a la policía».



«Al lado de la estación salen los micros de larga distancia y la mujer dijo que iba a viajar. La chica que trabaja en la estación de servicio hizo capturas de las cámaras y mandó las fotos. Nosotros decíamos que era igual a la bebé, y parece que sí», sostuvo ante la euforia de familiares, amigos y compañeros de trabajo de su madre que se concentraron en el lugar para reclamar la aparición de la niña y respuestas por parte de las autoridades de la institución.



Fuentes de la investigación sostuvieron a Télam que la mujer detenida dijo que «ella venía de la costa, de Mar del Tuyú y que la bebé nació el 30 de noviembre», pero no tiene ningún tipo papeles.



Según fuentes policiales, la sustracción de la beba ocurrió a las 9:30 cuando «una mujer, simulando ser enfermera/médica» del hospital Alende, ubicado en Claudio de Alas al 2500 de la localidad de Ingeniero Budge, ingresó a la habitación 107 e informó a la madre, Nicole Sandoval, que debía llevar a la niña a realizar controles pero no regresó.



Sandoval, de 27 años, se comunicó telefónicamente con su pareja David, padre de la niña, esta mañana y le dijo «llorando que se habían llevado a la nena», señaló el hombre, quien en la puerta del lugar denunció la poca seguridad que había en el hospital en el que, dijo, «entra cualquiera».



«Me fui a casa a traerles cosas a mi mujer y mi hija y a las nueve me llama desesperada, llorando para contarme lo que había pasado», señaló David.



«Estamos buscando por nuestra cuenta porque nadie hace nada, ni nos da una respuesta», se quejó el hombre.



El padre de la beba sostuvo que no tuvieron ninguna explicación por parte de las autoridades del hospital más que el fuerte operativo policial que se montó en las puertas del lugar.



Cerca de las 13, según los familiares, se le tomó declaración testimonial a Sandoval, quien aún se encuentra dentro del hospital ya que ni ella ni la bebé, a quien llamaron Ailyn Isabella, tenían el alta.



Luisa, abuela materna de la beba, aseguró que su hija le relató que «una mujer con un ambo gris entró a la habitación, le dijo que era la enfermera, le pidió la libreta» de su nieta y le dijo que «se la tenía que llevar a hacer controles» y que, siempre según el relato de Nicole, «esta señora le dijo a otros que era de limpieza».



Al rato, al ver que la supuesta enfermera no regresaba con su hija, la joven madre empezó a llamar a otras enfermeras y se comunicó de inmediato con su pareja y con su madre.



«¿Cómo puede ser que no haya seguridad? Esta mujer se llevó a mi nieta que tiene menos de 24 horas de vida, se la llevó sin el alta, no le pidieron ni preguntaron nada», cuestionó la mujer en las puertas del hospital.



En el hecho interviene la fiscalía 4 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Leonardo Kaszewski, quien impartió órdenes de tomar nuevas declaraciones testimoniales y directivas para reconstruir el recorrido que hizo la mujer.



Fuentes vinculadas a la investigación informaron a Télam que «se descartó el primer video en el cual se veía a una señora con un bebé» cuando salía del hospital y agregaron que se trata de «una mujer que se acercó al hospital para que le realicen un control a su bebé».



Se trata de imágenes que mostraban a una mujer de 1.55 metros de altura aproximadamente y pelo negro enrulado que lleva a un bebé envuelto en una manta de color claro.



En tanto, fuentes judiciales precisaron a Télam que se constató que a la bebé le cambiaron la ropa dentro del hospital y que la mujer que se la llevó estuvo desde temprano en el centro de salud y que, al principio, aseguró que era personal de limpieza.



Asimismo, en el marco de la investigación se tomaron declaraciones a los posibles testigos y se recopiló información de las cámaras de seguridad.



Poco antes de las 13, los familiares de Ailyn intentaron ingresar al hospital porque nadie los atendía y rompieron algunos vidrios de la entrada, pero los efectivos de la policía que custodiaban el hospital intervinieron para frenar los incidentes, durante los cuales la abuela paterna de la bebé se desmayó y debió ser asistida.

