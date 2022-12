Ferro de Pico y All Boys de Santa Rosa los dos pampeanos en el Federal

Compartir esta noticia:











La Confederación Argentina de Básquetbol (CAB), a través de su Departamento de Competencias, brindó detalles de lo que será la próxima edición de La Liga Federal 2023 y que tendrá tres equipos pampeanos confirmados (Independiente y Ferro de General Pico junto a All Boys de Santa Rosa). El comienzo del certamen está previsto para el 28 de enero próximo.

Con 130 equipos de 22 provincias, la Fase Regular tendrá un total de 1.100 encuentros. Los equipos estarán divididos en 8 zonas/regiones y estos a su vez se dividirán en dos grupos. La Fase Regular se disputará en 15 semanas clasificando los dos primeros equipos a Play Off, finalizando el 14 de mayo.

Los equipos ubicados del 5° al 8° lugar disputarán la instancia de Play In (5° vs 8° y 6° vs 7°, el 20 de mayo) para luego pasar los dos ganadores a enfrentar a los equipos ubicados en la 3° y 4° posición (27 de mayo).

Los cuatro finalistas de cada subzona jugarán Playoff a tres partidos (31 de mayo, 3 y 4 de junio), obteniendo así a los cuatro ganadores de cada región.

Los cruces entre regiones se darán al mejor de tres partidos comenzando con los 16° de Final. Las finales de La Liga Federal 2023 están previstas para finales de julio.

16° de Final – 16, 20 y 21 de junio

8° de Final – 26 y 30 de junio, 1° de julio

4° de Final – 6, 10 y 11 de julio

Semifinal – 16, 20 y 21 de julio

Final – 25, 29 y 30 de julio

Formato de Cruces entre Regiones

-1 NOA vs 4 CUYO

-2 NOA vs 3 CUYO

-1 CUYO vs 4 NOA

-2 CUYO vs 3 NOA

-1 NEA vs 4 LITORAL

-2 NEA vs 3 LITORAL

-1 LITORAL vs 4 NEA

-2 LITORAL vs 3 NEA

-1 CENTRO vs 4 METRO

-2 CENTRO vs 3 METRO

-1 METRO vs 4 CENTRO

-2 METRO vs 3 CENTRO

-1 SUDESTE vs 4 SUR

-2 SUDESTE vs 3 SUR

-1 SUR vs 4 SUDESTE

-2 SUR vs 3 SUDESTE

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios