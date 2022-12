Alberto Fernández descartó un indulto a Milagro Sala

Compartir esta noticia:











El presidente apuntó contra el gobernador Gerardo Morales y señaló que la causa tuvo un manejo político. El primer mandatario explicó que no puede indultar a Sala ya que se trata de una causa de los tribunales de Jujuy.









El presidente Alberto Fernández dijo que la Constitución nacional le «prohíbe» dictar un indulto en favor de la dirigente social Milagro Sala y afirmó que tiene la «convicción» de que todo el proceso judicial alrededor de la dirigente jujeña «estuvo plagado de un tinte político inadmisible». Este miércoles, la agrupación Tupac Amaru comienza un acampe en Plaza de Mayo en busca de un indulto para la dirigente social, cuya condena recientemente fue confirmada por la Corte Suprema nacional.

«Tengo la convicción de que todo el proceso estuvo plagado de un tinte político inadmisible. Me parece que la solución no pasa por un indulto mío porque la Constitución me lo prohíbe, por tratarse de una sentencia dictada por tribunales provinciales», dijo el Presidente en declaraciones a Radio Con Vos.

El mandatario sostuvo que quien tiene esa potestad es el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y que además posee la facultad de «conmutarle la pena» a la dirigente social de la Tupac Amaru.

Acto seguido, sostuvo que el tema debería plantearse en los organismos internacionales: «La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó la atención sobre las condiciones de encarcelamiento (de Sala) y ordenó la detención domiciliaria».

Fue en ese momento cuando se refirió a Morales: «También podría, el gobernador de Jujuy, si no quiere indultar, conmutar la pena, porque Milagro vivió siete años de prisión preventiva sin condena previa. y eso es algo muy abusivo».

Finalmente, el jefe de Estado aseguró haber leído en las últimas horas el fallo de la Corte Suprema sobre el tema, y dijo que el máximo tribunal entendió que se trata de una causa «provincial» en la que no hay «agravio federal».

