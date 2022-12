El PRO y la UCR no darán quórum para la creación de nuevas universidades y la moratoria previsional

Compartir esta noticia:











A partir de las 13 de este miércoles está pautada una sesión que tiene como temas centrales la creación de universidades y la moratoria previsional. La UCR y el PRO ya adelantó que no dará quórum para el tratamiento de estos temas. Argumentaron que el oficialismo «le da la espalda a problemas reales».

La oposición no dará quórum a la sesión convocada en Diputados por el FdT: “Le dan la espalda a los problemas reales» Así lo indicaron la Unión Cívica Radical y el PRO en Twitter. Señalaron que desde el oficialismo se «resolvió no aceptar el tratamiento de ninguno de los temas solicitados» de su parte.

“En @diputadosucr decidimos no dar quórum en la sesión convocada para mañana por el oficialismo. Una vez más el Frente de Todos resolvió no aceptar el tratamiento de ninguno de los temas solicitados por la oposición, como la Ley de Alquileres o una solución para créditos UVA”, expresaron desde la UCR.

A su vez, desde el PRO indicaron: “No daremos quórum. No somos cómplices de la agenda kirchnerista que le da la espalda a los problemas reales de la sociedad”.

En su comunicado, desde el PRO remarcaron que desde el oficialismo se “insiste en ignorar los reclamos de la oposición para incluir en el tratamiento de la Cámara de Diputados proyectos que atienden los temas más urgentes para los argentinos”.

Así, señalan como tales a “la inflación, la situación de las pymes y la crisis del mercado de alquileres”.

Se mostraron en contra de la propuesta del FdT de crear “ocho universidades nacionales en el contexto de una crisis sin precedentes del sistema educativo argentino post pandemia”.

Consideran que “no se pueden seguir creando universidades”, ya que no hay ”ningún tipo de planificación federal, sin análisis de costos, ni de las necesidades formativas de un plan de desarrollo nacional, y en el marco de un recorte a la educación en el Presupuesto 2023”.

Luego, agregaron: “No podemos seguir sancionando nuevas moratorias previsionales en un sistema quebrado, con jubilaciones que no alcanzan a cubrir un tercio de las necesidades de los jubilados”.

El PRO tildó a la convocatoria como una “demagogia legislativa”, en la que se busca “aumentar significativamente el gasto del Estado, sin el más mínimo análisis de cómo se van a financiar”,

A esta última acción, la definió como “populismo legislativo” y pidió frenar con ello. “Queremos dar un debate integral sobre la educación argentina”, sostuvieron.

Cabe recordar que este miércoles, el Frente de Todos buscará llevar adelante este miércoles la que sería la última sesión del año, en la que prevén tratar el temario postergado de la sesión frustrada del 1° de diciembre, más un par de proyectos agregados.

Entre las iniciativas previstas figura la creación de ocho universidades, el proyecto que crea el Plan de Pago de Deuda Previsional y una para digitalizar las historias clínicas.

En caso de poder arrancar la sesión, será la reapertura del recinto luego de las dos reuniones fallidas del pasado 1ro de diciembre, cuando no pudo realizarse la preparatoria primero, y después se malogró la sesión especial, caída por falta de quórum.

La sesión está convocada para las 13, previéndose Labor Parlamentaria para las 11.30. Ese encuentro previo será clave, pues allí volverán a verse las caras los presidentes de bloques con las autoridades de la Cámara luego de la tormentosa jornada del 1° de diciembre. Allí deberían acordarse las condiciones para llevar adelante una sesión ordenada, pues en la previa se espera que no solamente haya un homenaje al campeonato mundial ganado por nuestra selección en Qatar.

Por el contrario, luego de ese momento amable, o antes, habrá seguramente cuestiones de privilegio relacionadas con el viaje de funcionarios, representantes judiciales y empresarios a Lago Escondido, como así también podrían poner a consideración los pedidos de expulsión reclamados de un lado y otro de la grieta a partir de los sucesos del primer día de este mes.

Pero para que esa sesión pueda tener lugar, antes deberá el oficialismo conseguir quórum. Y con las relaciones “rotas” con Juntos por el Cambio, la cosa se complica. El Pro no piensa dar quórum y el radicalismo lo confirmó este martes por la noche, al cabo de una reunión de esa bancada. A través de sus redes sociales adelantaron que “decidimos no dar quórum en la sesión convocada para mañana por el oficialismo. Una vez más el Frente de Todos resolvió no aceptar el tratamiento de ninguno de los temas solicitados por la oposición, como la Ley de Alquileres o una solución para créditos UVA”.

El oficialismo cuenta con 118 miembros, y tiene garantizada la presencia del interbloque Provincias Unidas (4), el representante del MPN, probablemente el santacruceño Claudio Vidal (Ser) y los 4 miembros de la izquierda, que confirmaron a parlamentario.com que darán quórum “porque no agregaron ningún tema ‘por la ventana’, que era lo que nos preocupaba”. Hasta ahí suman 128. Les falta uno más.

El interbloque Federal (8 miembros) dejó clara su postura: “El Frente de Todos ha solicitado una sesión especial. Entendemos que es el oficialismo quien debe garantizar el quórum para sesionar”, expresó a este medio su presidente, Alejandro “Topo” Rodríguez.

¿De dónde conseguirá el FdT lo que le falte? Todos los caminos conducen al bloque Evolución Radical, que preside el cordobés Rodrigo De Loredo y que tiene 12 miembros. Sucede que sus miembros -o algunos de ellos- están muy interesados en la aprobación de las nuevas universidades, particularmente dos que impulsan desde ese sector: la de Saladillo, a partir de un proyecto de Emiliano Yacobitti, y la de Río Tercero, de Gabriela Brouwer de Koning. Fuentes de JxC consultadas por parlamentario.com no descartaron entonces que algunos de los miembros de ese bloque sean los que le garanticen al oficialismo arrancar la sesión.

En ese caso habría que pensar en los dos diputados mencionados, como así también, probablemente, Danya Tavela, quien en los debates en comisión sobre las nuevas universidades anticipó su postura favorable a la creación de las mismas, contrariamente a la posición crítica de otros compañeros de interbloque.

Habrá que ver qué impacto tiene en el seno de Juntos por el Cambio una actitud de ese tipo, e incluso dentro de esa misma bancada, donde no todos estarían a favor de diferenciarse de la postura del resto del interbloque. Se verá.

Los temas a tratar

Las universidades nacionales a ser creadas son la del Delta, la Universidad Nacional de Saladillo, la Universidad Nacional de Pilar -estas tres tuvieron despacho en el mes de agosto-, la Universidad Nacional de La Cuenca del Salado, la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, la Universidad Nacional de Ezeiza, la Universidad Nacional de Rio Tercero y la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

Dos de las iniciativas corresponden al área de salud. Por un lado, la modificación a la Ley 22.990 de sangre humana, y por el otro lado, el proyecto que propone la contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21/ síndrome de Down para su hijo en gestión o recién nacido. También está en la lista, dos autorizaciones de cónsules y vicecónsules y un paquete de acuerdos internacionales y tratados.

Entre los nuevos temas a tratarse figura el Plan de Pago de Deuda Previsional que busca garantizar el acceso a la jubilación para aquellas personas que no cuentan con aportes suficientes, del que el FdT y JxC firmaron dictámenes distintos.

El otro proyecto que fue incorporado propone crear el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina, con la finalidad de instaurar, en forma progresiva, el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas, respetando lo establecido por la Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la Salud. (Parlamentario/NA).

